微軟接龍滿30歲了！現在每月還有3,500萬名玩家在玩

小時候大家共同的回憶「接龍」今天滿 30 歲了，這款遊戲累積出現在超過在 10 億台電腦上，至今每月仍有 3500 萬人在玩。

微軟推出的經典小遊戲「接龍」，最早現身於 1990 年的 Windows 3.0 中，這款遊戲當時設計來教導使用者如何使用游標，怎麼拖放卡牌到適當的位置。這款遊戲目前已經跟著超過 20 多版 Windows 系統一起出貨、被安裝在超過十億台裝置中，除了在 Windows 8 中改移到應用程式商店需要手動下載之外，現在的 Windows 10 依舊能看見他的身影。

根據微軟的數據統計，接龍每月仍有 3500 萬人在玩，每日被玩超過一億次，目前提供 65 種不同語言版本。去年甚至進入了世界電子遊戲名人堂，除了在 Windows 系統上可以玩之外，iOS、Android 或是網頁也都能搜尋接龍遊戲來玩。

資料來源：the Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》