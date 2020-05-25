Sphero成立子公司Company Six 投入安全用途機器人市場

過去以推出球形機器人聞名的Sphero，宣布成立全新子公司Company Six，預計開發安全用途的機器人與人工智慧工具。

除了原本以球形機器人為主的智慧玩具，並且積極投入STEAM教育應用，進而收購Specdrums、LittleBits等公司，Sphero顯然希望將旗下機器人技術應用在政府單位、防衛組織，以及提供危險環境執勤任務的服務單位需求，藉此銜接不同業務發展。

此次成立的全新子公司Company Six，將由原本Sphero營運長Jim Booth擔任執行長，預期借助其豐富軍事相關服務經歷處理相關業務發展，同時也能以其經驗指導應用於防衛執勤，以及危險環境工作的機器人與人工智慧技術設計。

因此未來如果在政府單位，或是特定單位服務場地看見機器人執勤的話，說不定就是出自Sphero旗下技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》