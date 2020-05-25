海思新混合實境晶片整合NPU 協助打造支援8K解析度的AR眼鏡

海思半導體宣布推出旗下混合實境晶片Hi3781V900，主要針對混合實境裝置打造需求設計，其中可對應8K解析度顯示，同時整合GPU與NPU設計，藉此對應穩定、清晰的虛擬視覺呈現效果。

除了可對應8K解析度顯示能力，海思半導體這款混合實境晶片更搭載等同Kirin系列處理器的NPU設計，藉此對應可達9TOPS的人工智慧運算能力，可用於擴增實境中的影像識別需求，並且對應更快數據分析反應效果，讓擴增實境實際體驗更加流暢。

同時，這款混合實境晶片將與中國擴增實境新創團隊Rokid合作，並且應用在其夏擴增實境眼鏡裝置Rokid Vision，對應每眼可達40°以上的視角範圍，以及1080P的3D顯示效果，讓使用者能在配戴時感受等同4公尺距離外的110吋電視畫面。

而Rokid Vision預計會應用在工業、教育、零售、展會，以及安全防護等領域使用，並且透過擴增實境帶來全新互動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》