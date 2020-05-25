三星官網移除Galaxy Home相關介紹 意味捨棄智慧喇叭市場發展？

雖然今年在南韓市場以Galaxy Home Mini作為旗艦手機Galaxy S20系列上市銷售贈品，但三星似乎仍未打算在市場獨立銷售此款智慧喇叭產品。而從Galaxy Home相關產品介紹頁面已從三星官網撤除情況判斷，顯示三星有可能默默取消此項產品後續發展。

目前三星並未說明是否終止發展Galaxy Home產品，但也未正面回應此項產品是否會順利進入市場銷售。

Galaxy Home最早在2018年隨著Galaxy Note 9一同亮相，強調將以三星旗下Bixby數位助理服務提供自然互動模式，同時也在後續的開發者活動上廣邀開發者加入開發Bixby數位助理服務應用內容。

不過，雖然在後續大型展會活動上都會展示Galaxy Home，甚至後續也默默推出小尺寸設計的Galaxy Home Mini，但三星卻一再延後此項產品上市時間，即便高層主管在訪談中保證會讓此項產品進入市場銷售，卻始終未能實現。

即便今年在南韓市場以Galaxy Home Mini作為Galaxy S20系列旗艦手機銷售贈品，三星依然未有計畫讓Galaxy Home Mini成為單獨銷售商品。

而就DigitalTrends網站報導指稱，目前Galaxy Home相關介紹頁面已經從三星官網撤除，顯然此項產品將與Gear VR等產品一樣，可能因為市場獲利機會不高，因此最終成為被三星捨棄發展項目。

至於旗下Bixby數位助理服務，三星應該還是會持續在手機、平板與電視產品發展相關應用內容。

以目前市場來看，雖然有不少標榜智慧喇叭產品上市，但主流產品依然會以搭載Google Assistant、Alexa兩大數位助理服務為主 (註)，即便微軟過去也曾計畫透過Cortana數位助理服務進軍智慧喇叭市場，卻因為相關服務與聯網裝置串接支援度不足，因此無法在市場被廣泛使用。

註：中國市場目前有包含小愛同學等數位助理服務，同時也擁有各自對應智慧物聯網串接服務功能，但對應使用地區仍會以中國境內為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》