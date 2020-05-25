前蘋果工業設計師等人成立新創公司Syng 將打造更具沉浸聲音體驗的智慧喇叭

由前蘋果產品工業設計師Christopher Stringer等成員共同創立的新創公司Syng，預計推出名為Cell的智慧喇叭產品，準備在今年第四季進入市場。

目前總部位於洛杉磯的Syng，已經獲得將近1500萬美元的A輪融資，同時預期爭取更多投資資金。

創辦者除了曾在蘋果任職達21年，並且先後負責第一款iPhone、iPad產品工業設計的Christopher Stringer，以及曾在蘋果任職6年，負責聲音工程項目的Afrooz Family，其它成員更包含來自Nest、Ring、Nike、Facebook、Bowers & Wilkins與Harman International Industries等任職背景。

而在Syng對外募股說明裡，透露將會在今年第四季內推出數款智慧喇叭產品，同時也計畫將應用在智慧喇叭的技術授權其它品牌使用，並且透過訂閱服務增加收入。至於旗下首款智慧喇叭Cell，則預期採用沉浸式渲染體驗，並且支援新款聲音格式技術，藉此讓使用者能獲得更近真實的聆聽感受。

不過，Syng並未透露未來是否會在智慧喇叭中加入諸如數位助理服務應用項目，以及是否支援與智慧家電等物聯網裝置連接功能，但如果要與市面上已經存在的智慧喇叭競爭，預期此類功能應該也會加入Cell產品內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》