隨著《Area F2》永久下架 Ubisoft也撤除相關訴訟內容

上週Ubisoft指控中國阿里巴巴旗下簡悅 (Ejoy.com)打造手機遊戲《Area F2》，認為此款遊戲涉及侵害《彩虹六號：圍攻》版權，同時也連帶指控蘋果與Google協助上架推廣侵權遊戲。不過，隨著《Area F2》從5月20日後分別從App Store與Google Play Store下架，Ubisoft也撤銷相關訴訟。

從《Area F2》公布消息，指稱為了改善《Area F2》遊戲體驗，將使現有遊戲版本從5月20日起停止運營。但相關說明中，並未提及Ubisoft訴訟相關細節。

而宣布停止營運後，所有玩家在遊玩期間交易內容都能透過App Store、Google Play Store相關機制，或是透過第三方零售商獲得退款。

在《Area F2》下架後，Ubisoft隨即也撤除相關訴訟內容。

依照Ubisoft先前向洛杉磯聯邦法院提交訴訟內容，強調阿里巴巴旗下簡悅打造的手機遊戲《Area F2》幾乎是《彩虹六號：圍攻》翻版，同時強調遊戲中諸多設計細節、遊玩方式均抄襲《彩虹六號：圍攻》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》