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玩家自製巨型「動物森友會Switch」 JoyCon設計極細緻

香港01 / 陳錦洪
有網友自己自製巨型Switch。（微博 @Chopin-Cc 圖片）
有網友自己自製巨型Switch。（微博 @Chopin-Cc 圖片）

動物森友會》（Animal Crossing）推出後，Switch在各地都出現斷貨的情況，《動物森友會》限定版的主機更是稀有。很多玩家可能會選擇用炒價買機，或放棄入手限定版 Switch，而中國一名玩家就決定自製，而且是把《動物森友會》限定主機放大數倍，享受與眾不同遊玩《動物森友會》的樂趣。

巨型「動物森友會限定版Switch」

中國玩家 Chopin-Cc 在微博上分享，自己在家中和父親合作自製巨型「動物森友會限定版Switch」的過程。當然並不是從零開始造一部 Switch主機，Chopin-Cc製作的是限定版的外殼，再放到大電視上，當使用連接器把遊戲畫面投射到電視時，就有如一部巨大版的「動物森友會限定版Switch」。

巨大Joy-Con有心思

Chopin-Cc以木架製作Joy-Con，再漆上湖水綠和天藍色，就成為《動物森友會》限定版的配色。而令到Joy-Con和真實主機相似的關鍵，在於按鈕的大小符合比例。同時，Chopin-Cc在按鈕上畫出的「X、A、B、Y」和Home標誌的還原度也很高，除了不能按下之外，一眼看上去跟真的主機沒什麼分別。

筆者最欣賞的位置，是Chopin-Cc利用了Joy-Con的空間，打開成為了收納空間，可以收藏和陳列Switch的遊戲帶，或Amiibo公仔，試問哪一個任天堂粉絲看到能不動心。

外國玩家以木頭製作Switch外框。（NERDVANA網站截圖）
外國玩家以木頭製作Switch外框。（NERDVANA網站截圖）

「Nerdvana」地下玩樂天堂

2019 年筆者也曾報導過外國玩家自製的65 吋巨型Switch，Chopin-Cc的設計和Nerd的作品概念相似，都是用木頭製作Switch的外框，不過沒有把Joy-Con設計成收納空間。大家比較喜歡Nerd的紅藍Switch，還是Chopin-Cc的《動物森友會》限定版Switch呢？

延伸閱讀：

仲食炒價買動森 Switch？Nintendo 官網畀你客製化主機配色！

任天堂成最大贏家！美國主機遊戲消費額破紀錄　動森外邊隻課金多

文章授權轉載自《香港01》

動物森友會 Switch

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