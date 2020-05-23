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《超級瑪利歐》系列套組增加「變身」功能 讓瑪利歐獲取不同闖關能力

聯合新聞網 / 楊又肇

樂高任天堂合作，並且預計在8月推出的超級瑪利歐》系列套組，再度宣布推出可讓瑪利歐變身的擴充強化套組 (Super Mario Power-Up Packs)，同樣預計在8月1日推出。

比照《超級瑪利歐》系列遊戲中，瑪利歐可以藉由不同變身型態闖關的設計，樂高與任天堂合作的《超級瑪利歐》系列套組也加入相同玩法。

擴充強化套組會以可讓瑪利歐換裝的配件形式呈現，讓原本的套件中的瑪利歐「變身」，讓玩家可以透過「火焰瑪利歐」、「直升機瑪利歐」、「貓貓瑪利歐」與「建築工瑪利歐」四種變身型態對應不同闖關需求。

例如「火焰瑪利歐」可以投擲火球攻擊敵人，並且取得金幣，而「直升機瑪利歐」則可透過直升機帽升空取得高處金幣，另外藉由「貓貓瑪利歐」的能力則可垂直攀牆，或是透過「建築工瑪利歐」的能力踩碎任何形式的磚塊。

預計在8月1日推出的《超級瑪利歐》系列套組，首波將會包含基礎組「瑪利歐冒險主機 (Adventures with Mario Starter Course)」，以及「吞食花翹翹板 (Piranha Plant Power Slide)」、「庫巴魔王的城堡對決 (Bowser’s Castle Boss Battle)」兩組擴充組。

而遊玩方式除了透過樂高磚塊建構《超級瑪利歐》遊戲場景，同時也會透過RFID感應方式，讓靠近的瑪利歐產生不同互動反應，讓瑪利歐可以記錄分數，或是對應其他互動功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直升機 樂高 建築 任天堂 超級瑪利歐

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