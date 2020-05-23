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懸疑文字冒險遊戲新作《方根膠捲》 將同步推出繁體中文、韓文版

聯合新聞網 / 楊又肇

由角川遊戲開發的懸疑文字冒險遊戲新作《方根膠捲 (Root Film)》，今日 (5/22)由雲豹娛樂宣布將在7月30日與日文版同步推出繁體中文版、韓文版。

《方根膠捲》是以日本島根縣為舞台，融入許多當地深入取材的資料，並且以極具臨場感背景描繪的本格懸疑冒險遊戲。故事腳本與遊戲監製為曾經手多款名作的河野一二三，角色設計則依然由箕星太朗負責，而遊戲劇情總遊玩時間超過15小時，將帶領玩家深入探討現代網路社會陰暗面，同時體驗扭曲而瘋狂的藝術洗禮。

遊戲中，將描述新銳影像作家八雲凜太郎應邀參加一項電視節目企劃。而企劃內容是以島根縣為舞台，預計製作一支兼具觀光宣傳效果的懸疑推理電視劇，但自從10年多前拍了試映版之後，便因不明原因而未繼續拍攝，如今終於決定要重啟。

而在電視劇開拍之前，八雲凜太郎和其他工作夥伴一同進行勘景，卻在目的地發生懸疑的殺人事件，使得藏在29.97f的殺意就此揭開序幕。

本作搭載許多特殊系統，其中採用的「共感模式」系統，在對話時會使深層意識將部分詞句認定為「不能忘記的關鍵字」，這些關鍵字會清楚浮現在畫面上，玩家獲得這些關鍵字後，可以作為遊戲進行到解決篇時進入「MAX模式」時的籌碼，由主角和其他登場人物進行辯論。

這個模式沿襲自先前《√Letter方根書簡》，但在本作將全新進化為格鬥遊戲風格的形式，同時系統也會全面翻新。

《方根膠捲》預計在7月30日正式推出日文版，並且將同步推出繁體中文版、韓文版，預計同時登上PlayStation 4與Nintendo Switch平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

殺人

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