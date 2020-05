PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲》6月19日推出限定組同捆機

日前確認將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》,並且公布最新宣傳影片後,索尼互動娛樂稍早宣布推出PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》限定組同捆機,並且將推出限定版DUALSHOCK 4無線控制器及無線耳機組,同樣會在6月19日推出。

PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲》限定組同捆機 (產品編號︰PCAS-05139TA),建議售價為新台幣12980元。

同捆機將包含一部完全原創設計的霧面PlayStation 4 Pro主機 (硬碟容量:1TB),上面刻有艾莉的紋身設計圖案,並且包含限定版DUALSHOCK 4無線控制器、《最後生還者 二部曲》藍光光碟普通版遊戲軟體,以及可兌換數位內容的代碼,其中包括《最後生還者 二部曲》的PlayStation 4動態主題及個人造型等內容。

而《最後生還者 二部曲》限定版DUALSHOCK 4無線控制器將額外提供單獨販售 (型號︰CUH-ZCT2GZTX),建議售價為新台幣1980元,以霧面鋼鐵黑為基調,搭配白色細節及PlayStation shapes,而控制器右下方刻有艾莉極具標誌性的蕨類植物紋身圖案,觸碰版上則刻有《最後生還者 二部曲》標記。

除此之外,索尼互動娛樂也會同步推出《最後生還者 二部曲》限定版無線耳機組 (型號︰CUHYA-0080SB),建議售價為新台幣2980元,同樣以霧面鋼鐵黑色調,搭配緋紅色內側耳墊呈現鮮明對比,並且配置艾莉的蕨類植物紋身圖案及遊戲標記。

《最後生還者 二部曲》分別推出藍光光碟普通版、藍光光碟特別版、藍光光碟典藏版,以及藍光光碟艾莉版,目前已經開放預訂,凡預訂實體版即可獲贈「艾莉紋身圖案手提袋」一個,數量有限,送完即止。

