PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲》6月19日推出限定組同捆機

日前確認將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，並且公布最新宣傳影片後，索尼互動娛樂稍早宣布推出PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》限定組同捆機，並且將推出限定版DUALSHOCK 4無線控制器及無線耳機組，同樣會在6月19日推出。

PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲》限定組同捆機 (產品編號︰PCAS-05139TA)，建議售價為新台幣12980元。

同捆機將包含一部完全原創設計的霧面PlayStation 4 Pro主機 (硬碟容量：1TB)，上面刻有艾莉的紋身設計圖案，並且包含限定版DUALSHOCK 4無線控制器、《最後生還者 二部曲》藍光光碟普通版遊戲軟體，以及可兌換數位內容的代碼，其中包括《最後生還者 二部曲》的PlayStation 4動態主題及個人造型等內容。

而《最後生還者 二部曲》限定版DUALSHOCK 4無線控制器將額外提供單獨販售 (型號︰CUH-ZCT2GZTX)，建議售價為新台幣1980元，以霧面鋼鐵黑為基調，搭配白色細節及PlayStation shapes，而控制器右下方刻有艾莉極具標誌性的蕨類植物紋身圖案，觸碰版上則刻有《最後生還者 二部曲》標記。

除此之外，索尼互動娛樂也會同步推出《最後生還者 二部曲》限定版無線耳機組 (型號︰CUHYA-0080SB)，建議售價為新台幣2980元，同樣以霧面鋼鐵黑色調，搭配緋紅色內側耳墊呈現鮮明對比，並且配置艾莉的蕨類植物紋身圖案及遊戲標記。

《最後生還者 二部曲》分別推出藍光光碟普通版、藍光光碟特別版、藍光光碟典藏版，以及藍光光碟艾莉版，目前已經開放預訂，凡預訂實體版即可獲贈「艾莉紋身圖案手提袋」一個，數量有限，送完即止。

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