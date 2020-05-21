每月吸引1.26億名玩家！微軟宣布《Minecraft》累積銷售超過2億套

微軟宣布，旗下遊戲工作室Mojang所推行的《我的世界 (Minecraft)》，從2011年銷售以來已經累積超過2億套銷量，同時目前每月依然維持吸引1.26億名玩家遊玩。

對於微軟而言，《我的世界》已經不僅只是一款遊戲，更是一款能夠應用於各類教學的軟體內容，甚至微軟還推出教育版內容，更將此款遊戲與程式編碼學習結合，讓更多人能以趣味方式學習編碼。

此外，在今年受到新型冠狀病毒疫情影響，不少學校原訂舉辦的畢業典禮活動因此被取消，使得加州柏克萊大學學生另外在《我的世界》建立虛擬大學，甚至也有不少學習在《我的世界》舉辦虛擬畢業典禮。

而在近期更新中，微軟更與NVIDIA攜手合作，將即時光影追跡技術帶進《我的世界》，讓遊戲中原本平時的光影效果變得更加真實，同時也能呈現更擬真的物理表現效果，藉此讓《我的世界》能有更多模擬應用可能性。

另一方面，《我的世界》更在2019年中成為最多人在YouTube觀看的遊戲項目，甚至目前累積銷售套數更大幅超過累積銷售超過1.2億套的《俠盜獵車手V》。

至於迎接週年紀念之餘，微軟也宣布將Mojang更名為Mojang Studios，並且調整官方標誌與視覺識別設計，而工作室仍將維持在美國華盛頓雷德蒙德，以及荷蘭斯德哥爾摩兩地運作。

在進一步公佈消息中，微軟更確定去年揭曉，同時因為疫情影響而較晚釋出的延伸作品內容《我的世界：地下城 (Minecraft Dungeons)》，將會在今年5月26日正式釋出，藉由融合地城組隊探險元素，讓玩家能以最多4人組隊同樂形式進行冒險，並且加入全新挑戰要素。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》