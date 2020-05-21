快訊

蔡英文就職演說提修憲 蘇起憂將成為「兩國論的最高潮」

尋找田中斑比：德國農業復甦的「缺工乾旱」危機

每月吸引1.26億名玩家！微軟宣布《Minecraft》累積銷售超過2億套

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布，旗下遊戲工作室Mojang所推行的《我的世界 (Minecraft)》，從2011年銷售以來已經累積超過2億套銷量，同時目前每月依然維持吸引1.26億名玩家遊玩。

對於微軟而言，《我的世界》已經不僅只是一款遊戲，更是一款能夠應用於各類教學的軟體內容，甚至微軟還推出教育版內容，更將此款遊戲與程式編碼學習結合，讓更多人能以趣味方式學習編碼。

此外，在今年受到新型冠狀病毒疫情影響，不少學校原訂舉辦的畢業典禮活動因此被取消，使得加州柏克萊大學學生另外在《我的世界》建立虛擬大學，甚至也有不少學習在《我的世界》舉辦虛擬畢業典禮。

而在近期更新中，微軟更與NVIDIA攜手合作，將即時光影追跡技術帶進《我的世界》，讓遊戲中原本平時的光影效果變得更加真實，同時也能呈現更擬真的物理表現效果，藉此讓《我的世界》能有更多模擬應用可能性。

另一方面，《我的世界》更在2019年中成為最多人在YouTube觀看的遊戲項目，甚至目前累積銷售套數更大幅超過累積銷售超過1.2億套的《俠盜獵車手V》。

至於迎接週年紀念之餘，微軟也宣布將Mojang更名為Mojang Studios，並且調整官方標誌與視覺識別設計，而工作室仍將維持在美國華盛頓雷德蒙德，以及荷蘭斯德哥爾摩兩地運作。

在進一步公佈消息中，微軟更確定去年揭曉，同時因為疫情影響而較晚釋出的延伸作品內容《我的世界：地下城 (Minecraft Dungeons)》，將會在今年5月26日正式釋出，藉由融合地城組隊探險元素，讓玩家能以最多4人組隊同樂形式進行冒險，並且加入全新挑戰要素。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 畢業典禮 微軟

延伸閱讀

擁抱更多開源軟體 微軟使Linux GUI應用程式能順利在Windows 10環境運作

微軟混合實境頭戴裝置HoloLens 2可插卡支援5G 將在台灣等市場銷售

微軟藉由Azure打造擁有28萬組CPU核心、1萬組GPU核心的「超級電腦」

微軟AI超級電腦亮相 可訓練大規模AI模型

相關新聞

每月吸引1.26億名玩家！微軟宣布《Minecraft》累積銷售超過2億套

微軟宣布，旗下遊戲工作室Mojang所推行的《我的世界 (Minecraft)》，從2011年銷售以來已經累積超過2億套銷量，同時目前每月依然維持吸引1.26億名玩家遊玩。

PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲》6月19日推出限定組同捆機

日前確認將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，並且公布最新宣傳影片後，索尼互動娛樂稍早宣布推出PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》限定組同捆機，並且將推出限定版DUALSHOCK 4無線控制器及無線耳機組，同樣會在6月19日推出。

微軟混合實境頭戴裝置HoloLens 2可插卡支援5G 將在台灣等市場銷售

去年在MWC 2019期間揭曉，並且在11月於歐洲及美國市場銷售超過半年以上的微軟混合實境頭戴裝置HoloLens 2，終於要在台灣等亞洲市場，以及更多歐洲地區推出，預計會在今年夏季開放銷售。另外，因應5G網路服務逐漸普及，微軟也確認HoloLens 2將能透過插卡形式對應5G連網應用。

Sony宣布組織結構調整 預告將公布首波PS5遊戲陣容

Sony今日 (5/19)宣布將對旗下組織結構進行調整，同時預計從2021年4月1日起將原本Sony公司 (Sony Corporation)名稱升格為Sony集團公司 (Sony Group Corporation)，而先前宣布獨立的Sony電子公司 (Sony Electronics Corporation)則將繼承原本Sony公司名稱。

陸手遊涉抄「彩虹六號」 Ubisoft指控：Google、蘋果協助推廣侵權遊戲

Ubisoft稍早向Google、蘋果提出指控，認為兩家業者透過旗下軟體市集涉及侵權，原因在於協助銷售由中國阿里巴巴旗下簡悅 (Ejoy.com)打造手機遊戲《Area F2》，內容言中侵害Ubisoft旗下遊戲《彩虹六號：圍攻》版權。

創辦人對外展示 Dyson原本有意投入市場競爭的電動車原型

雖然Dyson去年10月表示因無法找到可行商業模式，因此取消原訂發展的電動車計畫。而在稍早接受訪談時，Dyson創辦人James Dyson爵士則是進一步展示這款未能對外公開，並且成為進入市場銷售的電動車面貌。

《紙片瑪利歐：摺紙國王》 確定將於7月17日上市

作為瑪利歐系列作品35週年紀念的一部分，任天堂稍早確認將在7月17日於Nintendo Switch平台推出《紙片瑪利歐 (Paper Mario)》新作，並且確定以《紙片瑪利歐：摺紙國王 (Paper Mario: The Origami King)》為稱。

Epic Games預告 對應更高解像效果與全域照明表現的Unreal Engine 5遊戲引擎

Epic Games稍早釋出新版Unreal Engine 5遊戲引擎預覽內容，同時標榜將應用在今年預計推出的PlayStation 5次世代遊戲主機平台。

永久免費擁有《俠盜獵車手 5》Epic Games Store再出大絕招 後面還有《文明帝國 6》？

自從 Epic Games 開始營運自家數位商店以來，他們似乎從來不在意獲利這件事，現在甚至還把史上最賣座的遊戲《俠盜獵車手 5》（GTA 5）拿來限時免費贈送，只要收入玩家帳號遊戲庫就能一輩子擁有。

Respawn創辦人期望以Xbox Series X、PlayStation 5打造創新遊戲

除了Ubisoft執行長Yves Guillemot日前大力讚賞微軟與Sony接下來即將推出的次世代遊戲主機效能表現，就連Respawn創辦人Drew McCoy與另一名前Respawn程式設計師Jon Shiring共同成立全新遊戲工作室Gravity Well，並且接受訪談時也表示新機帶來更高運算效能與數據傳輸效率，將能大幅帶動全新遊戲玩法。

Sony啟用全新PlayStation Studios品牌名稱 加強玩家識別效果

索尼互動娛樂稍早宣布啟用全新PlayStation Studios品牌名稱，未來所有旗下遊戲工作室所推行遊戲，都會採用此品牌名稱進行宣傳，並且讓玩家更容易識別。

傳Sony可能比照微軟政策 讓玩家單次購買就能獲得PS4與PS5遊戲

微軟稍早確認延伸Play Anywhere市場策略，藉由Smart Delivery功能讓玩家能先取得Xbox One平台遊戲，等待日後玩家升級使用Xbox Series X之後，即可免費下載對應新主機平台版本，無需針對同一款在不同平台發行的遊戲支付兩次購買費用。而比照微軟作法，Sony方面也可能透過類似方式讓玩家能同時獲得PlayStation 4與PlayStation 5平台發行遊戲。

熱門新聞

不滿外送平台擅自上架還打廣告 餐廳老闆叫餐給自己大賺價差

手機鏡頭藏透視衣物功能 廠商急道歉禁用軟體

猛！《誰是被害者》收視稱霸Netflix 推手是《與惡》台灣團隊

520用LINE貼圖傳心意 傳送接收都能集章換代幣、抽Switch

PChome信箱終止服務！網友怨：購物無法改綁其他信箱

小米推出國際版MIUI 12 強化隱私安全保護與更自然UI設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。