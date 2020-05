小島工作室共同創辦人今泉健一郎 傳加入騰訊

日前確認將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》,並且公布最新宣傳影片後,索尼互動娛樂稍早宣布推出PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》限定組同捆機,並且將推出限定版DUALSHOCK 4無線控制器及無線耳機組,同樣會在6月19日推出。

2020-05-21 09:23