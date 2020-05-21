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小島工作室共同創辦人今泉健一郎 傳加入騰訊

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，小島工作室共同創辦人之一的今泉健一郎，目前已經加入位於荷蘭阿姆斯特丹的騰訊歐洲分公司。

依照VGC (Video Games Chronicle)網站報導，去年就離開小島工作室的今泉健一郎，目前已經加入騰訊歐洲分公司。不過，相關報導並未透露今泉健一郎在騰訊內部負責業務項目。

今泉健一郎為小島工作室早期共同創辦人之一，甚至在KONAMI任職期間也曾參與2001年推出的《潛龍諜影2：自由之子》之後作品，並且在後期擔任《潛龍諜影4：愛國者之槍》、《潛龍諜影5：幻痛》，以及《潛龍諜影：崛起》等作品製作人。

而與小島秀夫一同離開KONAMI，並且與索尼互動娛樂合作成立全新小島工作室，今泉健一郎同樣也參與《死亡擱淺》製作，但在後期對外宣傳活動上卻未曾露面。

先前有消息指出，今泉健一郎選擇離開小島工作室的原因，其實就是基於小島秀夫決定與Konami進行合作，其中可能涉及小島秀夫希望能完成當初在《沉默之丘》系列作品，卻因為與Konami合作引發與今泉健一郎產生意見不合的情況，導致今泉健一郎決定離開小島工作室。

目前騰訊已經佔據多數遊戲市場，並且針對多數遊戲業者、發行商進行投資，包含持有打造《英雄聯盟》的Riot Games，同時分別持有Epic Games、動視暴雪、Ubisoft，以及PUBG母公司Bluehole在內遊戲公司持股，近期更向知名白金工作室進行投資，因此今泉健一郎選擇加入騰訊，或許也是為了尋求更大遊戲市場發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

荷蘭 暴雪 騰訊

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