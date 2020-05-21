消息指稱蘋果將與好萊塢片商洽談合作 擴充Apple TV+可看度

彭博新聞報導指稱，蘋果有意與好萊塢片商洽談內容授權，預計透過既有內容擴充Apple TV+可看度，藉此吸引更多人觀看使用。

雖然有消息指出由湯姆漢克主演、以二戰時期為背景的改編電影《怒海戰艦 (Greyhound)》，將由蘋果取得於Apple TV+獨佔播放權，雖然尚未確認實際上線時間，但顯然蘋果依然希望藉由擴充更多收錄內容，藉此吸引更多人觀看，藉此增加Apple TV+使用人數。

目前在Apple TV+提供播放內容，幾乎是由蘋果斥資，或是與外部合作拍攝製作內容，同時因為近期新型冠壯病毒疫情影響，使得蘋果原創內容拍攝工作也連帶受到影響，進而造成Apple TV+內容後續更新面臨停滯，導致使用者可能因為內容未能即時更新，開始轉向其他同性質服務平台觀看，例如Netflix、Amazon Prime Video等服務。

而從另一方面來看，不少人使用串流影音服務內容，同時也是為了觀看過去未看完的影集，或是回顧以前曾經看過電影內容，例如在Netflix不少流量其實源自授權購買內容，而非Netflix自製原創內容，甚至Disney+更是透過既有電影、影集內容，搭配原創內容吸引更多人觀看。

因此蘋果此次傳出與好萊塢片商洽談合作，預期藉由取得更多授權內容擴充Apple TV+服務可看度，同時也能改善近期因為疫情影響，導致無法順利拍攝製作影片內容，僅而造成Apple TV+內容更新進度緩慢的情況。

不過，目前還無法確定屆時會有哪些授權內容登上Apple TV+，同時也還無法確認具體上線時間。

Apple TV+在今年2月累積超過1000萬名新進用戶開通帳號，但實際活躍使用人數僅約一半左右，相比相近時間於美國市場上線運作的Disney+，在第一天就吸引超過1000萬人註冊，目前更累積超過5000萬名用戶，至於發展時間較久的Netflix光是在今年前四個月就增加將近1600萬名新進用戶。

從Disney+與Netflix兩個服務平台發展模式來看，兩者均投入原創內容發展，但同時也持有大量自有版權或外購版權內容，藉此吸引更多用戶觀看，因此蘋果傳出計畫洽談內容授權，無非也是希望擴充Apple TV+更多可看性。

在此之前，其實也有消息指稱蘋果可能與MGM洽談收購串流影音服務，藉此壯大Apple TV+吸睛度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》