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Sony宣布組織結構調整 預告將公布首波PS5遊戲陣容

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony今日 (5/19)宣布將對旗下組織結構進行調整，同時預計從2021年4月1日起將原本Sony公司 (Sony Corporation)名稱升格為Sony集團公司 (Sony Group Corporation)，而先前宣布獨立的Sony電子公司 (Sony Electronics Corporation)則將繼承原本Sony公司名稱。

在此調整下，意味先前獨立的Sony電子公司將會成為未來Sony集團發展核心。

此外，Sony也宣布進一步擴展金融業務發展，將收購所有Sony金融控股公司持股，預計使其成為全資子公司運作。目前Sony約持有Sony金融控股公司的65%股權，預計花費37億美元收購其餘35%股權。

而在此次經營方針說明會中，現任Sony社長吉田憲一郎更透露將在近期內公布PlayStation 5的第一方及第三方遊戲陣容，同時也強調PlayStation 5無論在速度、觸感反饋，以及聲音等感受均更勝之前的PlayStation 4，預期將提供前所未有的娛樂體驗。

在此次說明中，吉田憲一郎也說明PlayStation Now串流遊戲服務截至今年4月的用戶人數已經超過220萬人，同時PlayStation Plus會員人數也已經累積達4150萬人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation

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