微軟混合實境頭戴裝置HoloLens 2可插卡支援5G 將在台灣等市場銷售

去年在MWC 2019期間揭曉，並且在11月於歐洲及美國市場銷售超過半年以上的微軟混合實境頭戴裝置HoloLens 2，終於要在台灣等亞洲市場，以及更多歐洲地區推出，預計會在今年夏季開放銷售。另外，因應5G網路服務逐漸普及，微軟也確認HoloLens 2將能透過插卡形式對應5G連網應用。

依照微軟說明，HoloLens 2將會在今年秋季之前陸續於荷蘭、瑞士、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、挪威、丹麥、比利時、葡萄牙、波蘭、新加坡、韓國、香港與台灣地區上市，同時預計在今年夏季開始透過Microsoft Store線上通路銷售HoloLens 2。

而目前HoloLens 2依然是面向企業或開發者應用為主，暫時還沒有推出適用於消費市場版本。

HoloLens 2藉由碳纖維材質改善前一代機種配重問題，並且透過更改頭帶固定方式改良配戴時的重量配比，讓HoloLens 2可以穩穩地固定在頭上。另外則是加入可將眼前模組上掀的設計，當不使用時可以讓雙眼直視前方影像，同時眼前模組也維持搭載半透明鏡片，因此在配戴使用過程也不會影響使用者配戴過程對於鄰近環境的感知。

除此之外，微軟此次更在眼前模組部分加入眼球動作識別元件，當HoloLens 2啟動時，會先透過動畫偵測配戴者眼球視角範圍，藉此在後續使用過程以此對應更精準的全息影像呈現效果。使用者同樣可以透過點按、滑動等手勢進行操作，另外也支援透過聲控識別方式進行互動。

因應接下來即將普及的5G連網服務，微軟也確認HoloLens 2可透過插卡方式對應5G連網功能，藉此對應更穩定、清晰的虛擬視覺內容呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》