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陸手遊涉抄「彩虹六號」 Ubisoft指控：Google、蘋果協助推廣侵權遊戲
更新：簡悅後續回應表示，《Area F2》是以2年時間自行研發，因此沒有侵權，同時強調尊重Ubisoft，並且透過旗下法務團隊與Ubisoft進行溝通。
Ubisoft稍早向Google、蘋果提出指控，認為兩家業者透過旗下軟體市集涉及侵權，原因在於協助銷售由中國阿里巴巴旗下簡悅 (Ejoy.com)打造手機遊戲《Area F2》，內容嚴重侵害Ubisoft旗下遊戲《彩虹六號：圍攻》版權。
依照Ubisoft在向洛杉磯聯邦法院提交訴訟內容表示，簡悅打造的手機遊戲《Area F2》幾乎是《彩虹六號：圍攻》翻版，同時強調遊戲中諸多設計細節、遊玩方式均抄襲《彩虹六號：圍攻》。
而阿里巴巴方面並未對此回覆說明，Google、蘋果方面也未做任何回應，同時也尚未將《Area F2》從Google Play Store或App Store下架。
簡悅在2017年由阿里巴巴收購，並且從去年底開始推行海外版《Area F2》，同時透過YouTube、Facebook、Instagram與Twitter推廣此款遊戲，藉此吸引更多海外玩家用戶加入遊玩。
由於相關設計、玩法與《彩虹六號：圍攻》相近，因此引起Ubisoft認定此款遊戲涉及侵權。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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