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創辦人對外展示 Dyson原本有意投入市場競爭的電動車原型

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自英國星期日泰晤士報)
(圖／擷自英國星期日泰晤士報)

雖然Dyson去年10月表示因無法找到可行商業模式，因此取消原訂發展的電動車計畫。而在稍早接受訪談時，Dyson創辦人James Dyson爵士則是進一步展示這款未能對外公開，並且成為進入市場銷售的電動車面貌。

在接受英國星期日泰晤士報 (The Sunday Times)專訪時，James Dyson爵士實際展示先前Dyson投入打造，並且能實際做動的電動車面貌，同時也進一步分享具體動力數據，其中包含可搭載輸出536匹馬力與66.5kgm扭力表現的雙電動馬達設計，從0至100km/h僅需4.8秒即可完成，而內建固態電池設計更可對應965公里的續航距離。

相比目前已經在市場銷售的Tesla Model X，雖然整體加速表現略差半秒，但行駛距離則比Tesla Model X最遠可達505公里的表現，明顯多出許多。

Dyson此款電動車採七人座設計，內部開發代號為「N526」，整體尺寸約比Tesla Model X大，同時採用輪框設計也比市面車款更大，而外觀部分則維持簡約設計，並且盡可能降低風阻影響。

內裝部分則採用可依照人體乘坐姿勢設計，讓使用者能在駕駛、乘坐過程獲得舒適感受，而車輛內並未搭載任何儀表板，所有行車數據都會比照抬頭顯示器，以投射方式呈現在駕駛眼前的擋風玻璃上呈現，讓駕駛能更直覺觀看。

(圖／擷自英國星期日泰晤士報)
(圖／擷自英國星期日泰晤士報)

至於決定終止開發此項產品，Dyson先前對外說法是基於無法找到可行商業模式，而在此次接受訪談中，James Dyson爵士進一步透露此款電動車研發資金已經耗費Dyson約5億英鎊 (約新台幣183億元)，其中因素在於目前電動車投入研發、生產成本依然相當高，同時內部包含電池、電力管理系統與散熱，甚至電力轉換成動力的系統設計難度也相對高出許多。

除此之外，James Dyson爵士更說明相比傳統車廠投入電動車產品研發，多半是為了降低整體車輛產品的平均排碳量與二氧化氮排放量，藉此合乎歐盟法規要求，同時也能藉由燃油車輛銷售平衡電動車的成本損耗，但是對於Dyson本身並沒有傳統車廠此類顧慮與成本移轉優勢，因此投入電動車產業發展就必須朝向可獲利目標前進，一旦車輛售價超出Dyson無法承擔虧損，或是無法找到有利發展空間，就必然會選擇放棄此項產品發展。

不過，投入電動車發展同時也讓Dyson在固態電池領域布局有所進展，因此即便放棄電動車產品，依然可將其固態電池技術應用在旗下產品，同時也能授權讓其他投入電動車產品研發的車廠使用，因此也不算是花費大筆資金卻毫無進展，甚至未來若有更大發展機會，Dyson顯然也不排除再次啟動電動車產品研發計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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