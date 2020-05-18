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《紙片瑪利歐：摺紙國王》 確定將於7月17日上市
作為瑪利歐系列作品35週年紀念的一部分，任天堂稍早確認將在7月17日於Nintendo Switch平台推出《紙片瑪利歐 (Paper Mario)》新作，並且確定以《紙片瑪利歐：摺紙國王 (Paper Mario: The Origami King)》為稱。
在此次新作中，玩家將再次扮演瑪利歐，不僅必須拯救被變成摺紙模樣的碧姬公主，還要阻止世界被奧利王變成摺紙，同時必須與死對頭庫巴一同對抗摺紙大軍。
遊戲將維持解謎與動作遊玩模式，玩家所扮演的瑪利歐更可透過控制器上下左右傾斜，藉此操作可伸長的神祇之手解開各種機關謎題。
《紙片瑪利歐：摺紙國王》預計會在7月17日正式推出，目前僅提供Nintendo Switch平台版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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