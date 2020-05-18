Epic Games預告 對應更高解像效果與全域照明表現的Unreal Engine 5遊戲引擎

Epic Games稍早釋出新版Unreal Engine 5遊戲引擎預覽內容，同時標榜將應用在今年預計推出的PlayStation 5次世代遊戲主機平台。

從過去推出的Unreal Engine 3對應PlayStation 3、Xbox 360，並且將Unreal Engine 4應用在PlayStation 4與Xbox One，到目前透露即將推出的Unreal Engine 5預計用於PlayStation 5，同時也預期會用在Xbox Series X。

而在此次預覽的Unreal Engine 5內，將會透過名為Nanite的系統產生虛擬微型多邊行幾何，意味將可藉由數百萬至數十億組多邊形幾何形成更細膩3D物件或場景，同時也能直接套用現有3D建模資料，並且進一步讓3D物件更加擬真，更可進一步對應更高解析度輸出，預期也能對應未來即將成為主流的8K、16K解析度影像。

另外，透過名為Lumen的系統則可對應即時動態全域照明效果呈現，藉此讓3D場景內的光影互動效果更為擬真，甚至可對應釐米或公里級距的規模改變，例如可讓遊戲角色身上的光影效果隨著場景內日照角度改變而有不同，甚至也能對應自然光影互動效果自動調整。

Epic Games執行長Tim Sweeney表示，期望未來能藉由Unreal Engine 5遊戲引擎打造更擬真遊戲內容，同時也能對應更高解析度表現，並且能在次世代遊戲主機發揮更大詮釋效果。除此之外，Unreal Engine 5遊戲引擎目標更是希望協助小型遊戲開發者能順利建造3A等級遊戲作品。

Unreal Engine 5遊戲引擎預計會在2021年初開放預覽，除了可套用在PlayStation 5及Xbox Series X，更可應用在Windows PC、Mac、Linux，以及既有PlayStation、Xbox平台與Nintendo Switch，未來也預計提供可對應iOS與Android平台版本。

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