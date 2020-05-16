永久免費擁有《俠盜獵車手 5》Epic Games Store再出大絕招 後面還有《文明帝國 6》？

自從 Epic Games 開始營運自家數位商店以來，他們似乎從來不在意獲利這件事，現在甚至還把史上最賣座的遊戲《俠盜獵車手 5》（GTA 5）拿來限時免費贈送，只要收入玩家帳號遊戲庫就能一輩子擁有。

今日 Epic Games Store 宣布新一波限時免費遊戲陣容，打頭陣的就是「神作」《俠盜獵車手 5》，重點還是「豪華線上版」的超完整遊戲，除了具備作品推出至今所有 DLC 外，另外還附贈可於線上模式使用的 100 萬元 GTA 額外遊戲幣，產品總價值超過 1,000 元新台幣。

當 Epic Games 宣布這項消息後，數位商城流量完全不意外的「大爆炸」，一瞬間網站湧入人潮後當機，讓官方不得在 Twitter 上提醒玩家們稍安勿躁，目前 Epic Games Store 已恢復正常，使用者登入帳號後就可以將免費作品收入遊戲庫，在未來無限次數、時間下載安裝。

We understand that many users are unable to access the Epic Games Store at this time. We appreciate your patience as we continue to work towards a resolution to mitigate traffic. — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020

這次免費贈送的《俠盜獵車手 5》豪華線上版將在 Epic Games Store 免費提供至 5 月 21 日（點這裡跳轉商店），想收入的玩家務必把握時間。只不過，更精彩的似乎在後面。

根據國外討論區 Reddit 玩家的爆料，接續《俠盜獵車手 5》後，Epic Games 將免費贈送的遊戲將是另一套大作《文明帝國 6》，接著是《邊緣禁地 帥氣合輯》，以及《方舟：生存進化》等共 4 套遊戲，假如全部成真那對玩家來說絕對是超級大利多，因為這些作品都是品質跟口碑俱佳的傑作。

雖然說《俠盜獵車手 5》已經是款近 7 歲的遊戲，但做為史上最賣座的遊戲首位，假設現在連免費送都不玩玩看，那是不是太過可惜了呢？

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》