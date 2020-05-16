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永久免費擁有《俠盜獵車手 5》Epic Games Store再出大絕招 後面還有《文明帝國 6》？

聯合新聞網 / T客邦
圖擷自epicgames
圖擷自epicgames

自從 Epic Games 開始營運自家數位商店以來，他們似乎從來不在意獲利這件事，現在甚至還把史上最賣座的遊戲《俠盜獵車手 5》（GTA 5）拿來限時免費贈送，只要收入玩家帳號遊戲庫就能一輩子擁有。

今日 Epic Games Store 宣布新一波限時免費遊戲陣容，打頭陣的就是「神作」《俠盜獵車手 5》，重點還是「豪華線上版」的超完整遊戲，除了具備作品推出至今所有 DLC 外，另外還附贈可於線上模式使用的 100 萬元 GTA 額外遊戲幣，產品總價值超過 1,000 元新台幣。

當 Epic Games 宣布這項消息後，數位商城流量完全不意外的「大爆炸」，一瞬間網站湧入人潮後當機，讓官方不得在 Twitter 上提醒玩家們稍安勿躁，目前 Epic Games Store 已恢復正常，使用者登入帳號後就可以將免費作品收入遊戲庫，在未來無限次數、時間下載安裝。

這次免費贈送的《俠盜獵車手 5》豪華線上版將在 Epic Games Store 免費提供至 5 月 21 日（點這裡跳轉商店），想收入的玩家務必把握時間。只不過，更精彩的似乎在後面。

根據國外討論區 Reddit 玩家的爆料，接續《俠盜獵車手 5》後，Epic Games 將免費贈送的遊戲將是另一套大作《文明帝國 6》，接著是《邊緣禁地 帥氣合輯》，以及《方舟：生存進化》等共 4 套遊戲，假如全部成真那對玩家來說絕對是超級大利多，因為這些作品都是品質跟口碑俱佳的傑作。

雖然說《俠盜獵車手 5》已經是款近 7 歲的遊戲，但做為史上最賣座的遊戲首位，假設現在連免費送都不玩玩看，那是不是太過可惜了呢？

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Reddit 免費軟體 單機遊戲

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