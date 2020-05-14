Sony啟用全新PlayStation Studios品牌名稱 加強玩家識別效果

索尼互動娛樂稍早宣布啟用全新PlayStation Studios品牌名稱，未來所有旗下遊戲工作室所推行遊戲，都會採用此品牌名稱進行宣傳，並且讓玩家更容易識別。

過去索尼互動娛樂旗下遊戲工作室所推出遊戲，通常都在市場上獲得不錯迴響，包含由Naughty Dog製作的《祕境探險》系列、《最後生還者》系列，以及由聖塔莫尼卡工作室打造的《戰神》系列，就連由Media Molecule打造的《小小大星球》系列，或是Insomniac Games打造的、《拉捷特與克拉克》系列均獲得不少玩家支持。

不過，索尼互動娛樂顯然希望進一步提昇旗下遊戲工作室品牌形象，藉此增加更多在玩家目光中的識別效果，因此此次啟用的PlayStation Studios品牌名稱，將會應用在所有旗下遊戲工作室所推行遊戲。

而為了加強品牌識別，除了預計在遊戲啟動內容顯示諸多旗下遊戲工作室打造作品角色的識別影片，同時也會將品牌圖像套用在遊戲盒裝封面、光碟或說明文件內，同時也會出現在預告片、廣告宣傳內容。

類似的作法，其實先前迪士尼旗下威漫就曾運用此類品牌形象宣傳，藉此加強市場識別效果，而微軟旗下Xbox也已經藉由Xbox Game Studios品牌名稱，標明所有由微軟旗下遊戲工作室打造，並且由微軟發行的遊戲內容。

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