Respawn創辦人期望以Xbox Series X、PlayStation 5打造創新遊戲

除了Ubisoft執行長Yves Guillemot日前大力讚賞微軟與Sony接下來即將推出的次世代遊戲主機效能表現，就連Respawn創辦人Drew McCoy與另一名前Respawn程式設計師Jon Shiring共同成立全新遊戲工作室Gravity Well，並且接受訪談時也表示新機帶來更高運算效能與數據傳輸效率，將能大幅帶動全新遊戲玩法。

依照Drew McCoy的說法，過去在Xbox One與PlayStation 4平台研發遊戲內容時，就已經希望能有更快的內容存取表現，而目前看見微軟在Xbox Series X，以及Sony在PlayStation 5的硬體規格設計，預期將能使未來遊戲有更大不同呈現效果。

在此之前，Drew McCoy曾負責開發包含《Titanfall》、《Titanfall 2》，以及《Apex英雄》在內遊戲作品，同時也強調創立Gravity Well遊戲工作室，依然會聚焦製作3A等級遊戲內容，同時也期望藉由創新形式創作不同遊玩體驗的遊戲作品。

對於目前市面上的3A等級遊戲作品，Drew McCoy認為嚴重缺乏創新表現，其中不外乎充斥為了追求市場銷售而維持設計框架，或是僅追求畫面表現不同，卻忽略遊戲本身遊玩樂趣的改變。

因此認為在新款次世代遊戲主機推出之後，將能藉由更高運算效能、更高的數據傳輸效率帶動全新遊玩體驗。

而就先前微軟與Sony對外公布資訊中，顯示接下來即將在年底推行的Xbox Series X與PlayStation 5，都將能順利運作4K@60fps畫面表現，甚至Sony更強調PlayStation 4能對應穩定的虛擬實境內容運作，同時也說明將在聲音體驗進一步作提昇，讓玩家能在遊玩過程有更明顯的聲歷情境感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》