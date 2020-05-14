快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Respawn創辦人期望以Xbox Series X、PlayStation 5打造創新遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Ubisoft執行長Yves Guillemot日前大力讚賞微軟Sony接下來即將推出的次世代遊戲主機效能表現，就連Respawn創辦人Drew McCoy與另一名前Respawn程式設計師Jon Shiring共同成立全新遊戲工作室Gravity Well，並且接受訪談時也表示新機帶來更高運算效能與數據傳輸效率，將能大幅帶動全新遊戲玩法。

依照Drew McCoy的說法，過去在Xbox One與PlayStation 4平台研發遊戲內容時，就已經希望能有更快的內容存取表現，而目前看見微軟在Xbox Series X，以及Sony在PlayStation 5的硬體規格設計，預期將能使未來遊戲有更大不同呈現效果。

在此之前，Drew McCoy曾負責開發包含《Titanfall》、《Titanfall 2》，以及《Apex英雄》在內遊戲作品，同時也強調創立Gravity Well遊戲工作室，依然會聚焦製作3A等級遊戲內容，同時也期望藉由創新形式創作不同遊玩體驗的遊戲作品。

對於目前市面上的3A等級遊戲作品，Drew McCoy認為嚴重缺乏創新表現，其中不外乎充斥為了追求市場銷售而維持設計框架，或是僅追求畫面表現不同，卻忽略遊戲本身遊玩樂趣的改變。

因此認為在新款次世代遊戲主機推出之後，將能藉由更高運算效能、更高的數據傳輸效率帶動全新遊玩體驗。

而就先前微軟與Sony對外公布資訊中，顯示接下來即將在年底推行的Xbox Series X與PlayStation 5，都將能順利運作4K@60fps畫面表現，甚至Sony更強調PlayStation 4能對應穩定的虛擬實境內容運作，同時也說明將在聲音體驗進一步作提昇，讓玩家能在遊玩過程有更明顯的聲歷情境感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox 微軟 Sony PlayStation

延伸閱讀

傳Sony可能比照微軟政策 讓玩家單次購買就能獲得PS4與PS5遊戲

PlayStation 5最快10月宣布推出？Sony在求職內容意外曝光

就這樣被你征服～中國PSN無預警關閉，疑因玩家走後門玩未審查遊戲

Xbox Series X發布大量第三廠新作 還包含PS獨佔遊戲「人中之龍」？

相關新聞

Respawn創辦人期望以Xbox Series X、PlayStation 5打造創新遊戲

除了Ubisoft執行長Yves Guillemot日前大力讚賞微軟與Sony接下來即將推出的次世代遊戲主機效能表現，就連Respawn創辦人Drew McCoy與另一名前Respawn程式設計師Jon Shiring共同成立全新遊戲工作室Gravity Well，並且接受訪談時也表示新機帶來更高運算效能與數據傳輸效率，將能大幅帶動全新遊戲玩法。

Sony啟用全新PlayStation Studios品牌名稱 加強玩家識別效果

索尼互動娛樂稍早宣布啟用全新PlayStation Studios品牌名稱，未來所有旗下遊戲工作室所推行遊戲，都會採用此品牌名稱進行宣傳，並且讓玩家更容易識別。

傳Sony可能比照微軟政策 讓玩家單次購買就能獲得PS4與PS5遊戲

微軟稍早確認延伸Play Anywhere市場策略，藉由Smart Delivery功能讓玩家能先取得Xbox One平台遊戲，等待日後玩家升級使用Xbox Series X之後，即可免費下載對應新主機平台版本，無需針對同一款在不同平台發行的遊戲支付兩次購買費用。而比照微軟作法，Sony方面也可能透過類似方式讓玩家能同時獲得PlayStation 4與PlayStation 5平台發行遊戲。

Ubisoft將於7月13日舉辦「Forward」發表會 預期揭曉多款次世代主機新作

先前確認預計在2020年底上市的《刺客教條：維京紀元》，將會登上Xbox Series X與PlayStation 5之後，Ubisoft稍早更確認將於台灣時間7月13日凌晨3點，透過線上數位形式舉辦「Ubisoft Forward」發表會。

PlayStation 5最快10月宣布推出？Sony在求職內容意外曝光

索尼互動娛樂稍早於日本求職網站刊登人才招募說明中，似乎「意外」透露PlayStation 5將會在今年10月推出。

《天堂M》改版 五大活動端上菜

遊戲橘子（6180）代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》【高階妖精 妖精的逆襲】於日前正式登場，廣...

Xbox Series X發布大量第三廠新作 還包含PS獨佔遊戲「人中之龍」？

次世代Xbox和PlayStation將在今年正式推出新主機已是如箭在弦，除了硬件規格外大家更關心的當然是主機的遊戲陣容，而Xbox Series X就率先出招，在7日進行了一次網上發布會，公開了不少第三方廠商的新作及新IP。

Xbox Series X正式開賣前 微軟藉Smart Delivery吸引更多玩家

先前預告將透過每月播出內容公布預計登上Xbox Series X平台的遊戲陣容後，微軟稍早藉由首波「Xbox 20/20」節目內容展示預計多款遊戲作品，除了先前由Ubisoft推出的《刺客教條：維京紀元 (Assassin’s Creed Valhalla)》，更包含《大地長征5 (DiRT 5)》、《人中之龍7 光與闇的去向 (Yakuza: Like A Dragon)》在內遊戲都會登上Xbox Series X，並且支援新機搭載的Smart Delivery下載功能，讓玩家能購買單次遊戲，即可對應Xbox One、Xbox Series X，以及Windows PC平台遊玩。

東京電玩展確定取消實體活動！考慮改採線上舉辦

繼E3 2020、Gamescom 2020之後，每年9月固定舉辦的東京電玩展也確定取消實體活動，並且考慮是否調整以線上形式呈現。

《最後生還者 二部曲》公布最新劇情預覽影片

稍早確定將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，稍早由Naughty Dog釋出最新宣傳影片。

離開地球拍片！湯姆・克魯斯攜手NASA拍攝首部太空電影

根據美國太空總署署長布萊登斯汀的說法，這部電影將在國際太空站上進行！

在《動物森友會》穿LV、參加銀行徵才？想進虛擬遊戲搶曝光，小心3地雷

是什麼新平台，從歐美精品品牌Valentino、Marc Jacobs，紐約大都會博物館，到中國阿里巴巴旗下超市「盒馬鮮生」、中國連鎖手搖飲「喜茶」，以及台灣的數位銀行國家隊「將來銀行」都搶著在上面曝光？

熱門新聞

6千有找4鏡頭新機 Nokia 5.3預購送記憶卡 5月25日上市

Steam 2020年4月玩家硬體使用統計出爐 AMD市佔率提升至21.89％

Google宣布：所有電子郵件帳號 都能免費使用Google Meet視訊

NVIDIA執行長烤箱端出熱騰騰的新款超級電腦 「Ampere」架構將至？

全世界最多人用的Gmail信箱 終於支援iPhone深色模式了

宅經濟正夯，為何YouTuber竟成疫情受災戶？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。