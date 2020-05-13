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PlayStation 5最快10月宣布推出？Sony在求職內容意外曝光
更新：索尼互動娛樂稍早回應說明，表示是網站內容錯誤，但仍未透露PlayStation 5具體推行時間。
索尼互動娛樂稍早於日本求職網站刊登人才招募說明中，似乎「意外」透露PlayStation 5將會在今年10月推出。
相比先前維持新機將會在今年聖誕節期間上市，索尼互動娛樂在人才招募說明中所提及時間似乎更早了一些。
目前無法確定預計在今年10月推出的說法，是否可能是原先決定時間，或是預計在今年10月對外發表，但實際上市時間依然會在今年聖誕節期間。不過，依照索尼互動娛樂先前對外宣布說法，強調新機一定會在今年聖誕節期間上市，並不會受到今年擴大發生的新型冠狀病毒疫情影響而有延後推出情況。
同時，目前索尼互動娛樂其實也僅對外公佈新機主要效能表現與大致架構設計，同時也僅先揭曉新款控制器外觀與使用特色，暫時仍未對外公開新機實際模樣，因此預期會在接下來的活動逐一公佈。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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