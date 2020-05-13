PlayStation 5最快10月宣布推出？Sony在求職內容意外曝光

次世代Xbox和PlayStation將在今年正式推出新主機已是如箭在弦，除了硬件規格外大家更關心的當然是主機的遊戲陣容，而Xbox Series X就率先出招，在7日進行了一次網上發布會，公開了不少第三方廠商的新作及新IP。

2020-05-09 09:46