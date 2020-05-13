Ubisoft將於7月13日舉辦「Forward」發表會 預期揭曉多款次世代主機新作
先前確認預計在2020年底上市的《刺客教條：維京紀元》，將會登上Xbox Series X與PlayStation 5之後，Ubisoft稍早更確認將於台灣時間7月13日凌晨3點，透過線上數位形式舉辦「Ubisoft Forward」發表會。
繼EA在內業者均著手準備各自遊戲發表會，以及各式與玩家直接互動的活動內容後，Ubisoft終於也確認旗下原本計畫在E3 2020期間，目前則是調整為獨立活動，並且以線上數位形式舉辦的「Ubisoft Forward」發表會日期。
而內容預期將會包含《刺客教條：維京紀元》更進一步細節，更預期包含去年宣布延後推出的《看門狗：自由軍團》、《虹彩六號：隔離禁區》與《眾神與怪獸》，以及Ubisoft旗下重點遊戲都會有進一步更新消息。
另外，預期Ubisoft旗下訂閱遊戲服務UPlay+也會有進一步更新消息，同時Ubisoft在Google Stadia、微軟OProject xCloud在內串流遊戲服務發展動態，可能也會有新消息公佈。
至於是否會進一步透露更多Ubisoft與好萊塢電影、影集製作團隊合作內容，暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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