快訊

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

只有一半的人有機會急救！心臟權威：這病是心臟殺手

Ubisoft將於7月13日舉辦「Forward」發表會 預期揭曉多款次世代主機新作

聯合新聞網 / 楊又肇

先前確認預計在2020年底上市的《刺客教條：維京紀元》，將會登上Xbox Series X與PlayStation 5之後，Ubisoft稍早更確認將於台灣時間7月13日凌晨3點，透過線上數位形式舉辦「Ubisoft Forward」發表會。

繼EA在內業者均著手準備各自遊戲發表會，以及各式與玩家直接互動的活動內容後，Ubisoft終於也確認旗下原本計畫在E3 2020期間，目前則是調整為獨立活動，並且以線上數位形式舉辦的「Ubisoft Forward」發表會日期。

而內容預期將會包含《刺客教條：維京紀元》更進一步細節，更預期包含去年宣布延後推出的《看門狗：自由軍團》、《虹彩六號：隔離禁區》與《眾神與怪獸》，以及Ubisoft旗下重點遊戲都會有進一步更新消息。

另外，預期Ubisoft旗下訂閱遊戲服務UPlay+也會有進一步更新消息，同時Ubisoft在Google Stadia、微軟OProject xCloud在內串流遊戲服務發展動態，可能也會有新消息公佈。

至於是否會進一步透露更多Ubisoft與好萊塢電影、影集製作團隊合作內容，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

好萊塢 電影 Xbox PlayStation

延伸閱讀

森友會刺激銷量！任天堂Switch單年大賣2100萬台

這裡有Switch現貨！家樂福線上購物12點開賣動森版主機組合包

《刺客教條：維京紀元》也能饒舌爭霸戰　用嘴遁擊潰敵人

化身維京劫掠者 Ubisoft公開《刺客教條：維京紀元》具體細節

相關新聞

傳Sony可能比照微軟政策 讓玩家單次購買就能獲得PS4與PS5遊戲

微軟稍早確認延伸Play Anywhere市場策略，藉由Smart Delivery功能讓玩家能先取得Xbox One平台遊戲，等待日後玩家升級使用Xbox Series X之後，即可免費下載對應新主機平台版本，無需針對同一款在不同平台發行的遊戲支付兩次購買費用。而比照微軟作法，Sony方面也可能透過類似方式讓玩家能同時獲得PlayStation 4與PlayStation 5平台發行遊戲。

Ubisoft將於7月13日舉辦「Forward」發表會 預期揭曉多款次世代主機新作

先前確認預計在2020年底上市的《刺客教條：維京紀元》，將會登上Xbox Series X與PlayStation 5之後，Ubisoft稍早更確認將於台灣時間7月13日凌晨3點，透過線上數位形式舉辦「Ubisoft Forward」發表會。

PlayStation 5最快10月宣布推出？Sony在求職內容意外曝光

索尼互動娛樂稍早於日本求職網站刊登人才招募說明中，似乎「意外」透露PlayStation 5將會在今年10月推出。

《天堂M》改版 五大活動端上菜

遊戲橘子（6180）代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》【高階妖精 妖精的逆襲】於日前正式登場，廣...

Xbox Series X發布大量第三廠新作 還包含PS獨佔遊戲「人中之龍」？

次世代Xbox和PlayStation將在今年正式推出新主機已是如箭在弦，除了硬件規格外大家更關心的當然是主機的遊戲陣容，而Xbox Series X就率先出招，在7日進行了一次網上發布會，公開了不少第三方廠商的新作及新IP。

Xbox Series X正式開賣前 微軟藉Smart Delivery吸引更多玩家

先前預告將透過每月播出內容公布預計登上Xbox Series X平台的遊戲陣容後，微軟稍早藉由首波「Xbox 20/20」節目內容展示預計多款遊戲作品，除了先前由Ubisoft推出的《刺客教條：維京紀元 (Assassin’s Creed Valhalla)》，更包含《大地長征5 (DiRT 5)》、《人中之龍7 光與闇的去向 (Yakuza: Like A Dragon)》在內遊戲都會登上Xbox Series X，並且支援新機搭載的Smart Delivery下載功能，讓玩家能購買單次遊戲，即可對應Xbox One、Xbox Series X，以及Windows PC平台遊玩。

東京電玩展確定取消實體活動！考慮改採線上舉辦

繼E3 2020、Gamescom 2020之後，每年9月固定舉辦的東京電玩展也確定取消實體活動，並且考慮是否調整以線上形式呈現。

《最後生還者 二部曲》公布最新劇情預覽影片

稍早確定將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，稍早由Naughty Dog釋出最新宣傳影片。

離開地球拍片！湯姆・克魯斯攜手NASA拍攝首部太空電影

根據美國太空總署署長布萊登斯汀的說法，這部電影將在國際太空站上進行！

在《動物森友會》穿LV、參加銀行徵才？想進虛擬遊戲搶曝光，小心3地雷

是什麼新平台，從歐美精品品牌Valentino、Marc Jacobs，紐約大都會博物館，到中國阿里巴巴旗下超市「盒馬鮮生」、中國連鎖手搖飲「喜茶」，以及台灣的數位銀行國家隊「將來銀行」都搶著在上面曝光？

這裡有Switch現貨！家樂福線上購物12點開賣動森版主機組合包

昨天沒搶到家樂福的「三星電視＋Switch＋健身環大冒險」同捆組合的別太扼腕，5月7日中午12點家樂福線上購物將再度開賣...

《軒轅劍柒》遊戲畫面再曝光！可隨時間流逝改變光影效果了

繼日前公布《軒轅劍柒》首波實機影片後，大宇資訊稍早再度釋出遊戲中各個場景展示影片，呈現遊戲中隨著時間流逝所改變光影效果，以及遊戲場景所呈現自然情境。

熱門新聞

6千有找4鏡頭新機 Nokia 5.3預購送記憶卡 5月25日上市

宅經濟正夯，為何YouTuber竟成疫情受災戶？

《天堂M》改版 五大活動端上菜

全世界最多人用的Gmail信箱 終於支援iPhone深色模式了

Steam 2020年4月玩家硬體使用統計出爐 AMD市佔率提升至21.89％

臉書傳粉絲專頁故障無法瀏覽貼文 官方確認中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。