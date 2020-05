傳Sony可能比照微軟政策 讓玩家單次購買就能獲得PS4與PS5遊戲

微軟稍早確認延伸Play Anywhere市場策略,藉由Smart Delivery功能讓玩家能先取得Xbox One平台遊戲,等待日後玩家升級使用Xbox Series X之後,即可免費下載對應新主機平台版本,無需針對同一款在不同平台發行的遊戲支付兩次購買費用。而比照微軟作法,Sony方面也可能透過類似方式讓玩家能同時獲得PlayStation 4與PlayStation 5平台發行遊戲。

依照Twitter用戶@PSErebus取得消息,表示Sony計畫讓部分PlayStation 4遊戲可直接「升級」PlayStation 5平台版本,其中包含先前已經由Ubisoft公布的《刺客教條:維京紀元》,另外也包含《FIFA 21》、《電馭叛客2077》,以及《樂高星際大戰:天行者的崛起》與《漫威復仇者聯盟》,玩家僅需購買PlayStation 4平台遊戲,即可免費獲得一組在PlayStation 5平台發行的相同遊戲。

不過,與微軟的作法似乎仍有些不同,Sony有可能是針對玩家額外提供可供下載使用序號,而不是由系統識別平台裝置自動下載合適版本。

除了此次提到遊戲,不少看法認為Sony將會將此項服務擴大至更多遊戲作品,甚至有可能針對已經推行的遊戲提供此項服務,藉此吸引更多玩家。

In September, physical and digital editions of Marvel’s Avengers on PS4 will have access to the PS5 version of the game in November. If you don’t have a PlayStation 5 at launch, you will be able to digitally redeem the code and install the game to a PS5 system in the future pic.twitter.com/rqfbcO4xcI