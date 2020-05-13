傳Sony可能比照微軟政策 讓玩家單次購買就能獲得PS4與PS5遊戲

微軟稍早確認延伸Play Anywhere市場策略，藉由Smart Delivery功能讓玩家能先取得Xbox One平台遊戲，等待日後玩家升級使用Xbox Series X之後，即可免費下載對應新主機平台版本，無需針對同一款在不同平台發行的遊戲支付兩次購買費用。而比照微軟作法，Sony方面也可能透過類似方式讓玩家能同時獲得PlayStation 4與PlayStation 5平台發行遊戲。

依照Twitter用戶＠PSErebus取得消息，表示Sony計畫讓部分PlayStation 4遊戲可直接「升級」PlayStation 5平台版本，其中包含先前已經由Ubisoft公布的《刺客教條：維京紀元》，另外也包含《FIFA 21》、《電馭叛客2077》，以及《樂高星際大戰：天行者的崛起》與《漫威復仇者聯盟》，玩家僅需購買PlayStation 4平台遊戲，即可免費獲得一組在PlayStation 5平台發行的相同遊戲。

不過，與微軟的作法似乎仍有些不同，Sony有可能是針對玩家額外提供可供下載使用序號，而不是由系統識別平台裝置自動下載合適版本。

除了此次提到遊戲，不少看法認為Sony將會將此項服務擴大至更多遊戲作品，甚至有可能針對已經推行的遊戲提供此項服務，藉此吸引更多玩家。

In September, physical and digital editions of Marvel’s Avengers on PS4 will have access to the PS5 version of the game in November. If you don’t have a PlayStation 5 at launch, you will be able to digitally redeem the code and install the game to a PS5 system in the future pic.twitter.com/rqfbcO4xcI — Iron Man (@PSErebus) May 9, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》