《最後生還者 二部曲》公布最新劇情預覽影片
稍早確定將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，稍早由Naughty Dog釋出最新宣傳影片。
依照遊戲總監Neil Druckmann說明，由於過去幾週發生一些事情，在確認《最後生還者 二部曲》開發進度，並且確定遊戲上市日期後，目前還有一些最後階段工作準備完成，而此次釋出影片更簡要介紹遊戲中艾莉與喬爾接下來的故事，讓更多玩家可以延續2013年6月推出的《最後生還者》故事劇情。
而目前Naughty Dog正加緊腳步準備《最後生還者 二部曲》上市前準備，同時也預計公布更多新消息。另外也確認玩家將可透過PlayStation Store預購數位下載版本，或是透過各地零售通路預購實體版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言