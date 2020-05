《最後生還者 二部曲》公布最新劇情預覽影片

稍早確定將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》,稍早由Naughty Dog釋出最新宣傳影片。

依照遊戲總監Neil Druckmann說明,由於過去幾週發生一些事情,在確認《最後生還者 二部曲》開發進度,並且確定遊戲上市日期後,目前還有一些最後階段工作準備完成,而此次釋出影片更簡要介紹遊戲中艾莉與喬爾接下來的故事,讓更多玩家可以延續2013年6月推出的《最後生還者》故事劇情。

而目前Naughty Dog正加緊腳步準備《最後生還者 二部曲》上市前準備,同時也預計公布更多新消息。另外也確認玩家將可透過PlayStation Store預購數位下載版本,或是透過各地零售通路預購實體版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》