快訊

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

109會考衝刺／這4單元最常考 難題藏在三角形裡

《最後生還者 二部曲》公布最新劇情預覽影片

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早確定將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，稍早由Naughty Dog釋出最新宣傳影片。

依照遊戲總監Neil Druckmann說明，由於過去幾週發生一些事情，在確認《最後生還者 二部曲》開發進度，並且確定遊戲上市日期後，目前還有一些最後階段工作準備完成，而此次釋出影片更簡要介紹遊戲中艾莉與喬爾接下來的故事，讓更多玩家可以延續2013年6月推出的《最後生還者》故事劇情。

而目前Naughty Dog正加緊腳步準備《最後生還者 二部曲》上市前準備，同時也預計公布更多新消息。另外也確認玩家將可透過PlayStation Store預購數位下載版本，或是透過各地零售通路預購實體版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

提油救火？《最後生還者二部曲》總監暗嗆歧視玩家「不爽不要買」

大量內容被提前爆雷？《最後生還者 二部曲》確定6月19日上市

《最後生還者二部曲》《對馬戰鬼》發售確定！兩款鉅作將於今夏上市

疫情簡報會播宣傳影片 川普怒槓記者：我都做對了

相關新聞

《最後生還者 二部曲》公布最新劇情預覽影片

稍早確定將在6月19日於全球市場推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，稍早由Naughty Dog釋出最新宣傳影片。

離開地球拍片！湯姆・克魯斯攜手NASA拍攝首部太空電影

根據美國太空總署署長布萊登斯汀的說法，這部電影將在國際太空站上進行！

在《動物森友會》穿LV、參加銀行徵才？想進虛擬遊戲搶曝光，小心3地雷

是什麼新平台，從歐美精品品牌Valentino、Marc Jacobs，紐約大都會博物館，到中國阿里巴巴旗下超市「盒馬鮮生」、中國連鎖手搖飲「喜茶」，以及台灣的數位銀行國家隊「將來銀行」都搶著在上面曝光？

這裡有Switch現貨！家樂福線上購物12點開賣動森版主機組合包

昨天沒搶到家樂福的「三星電視＋Switch＋健身環大冒險」同捆組合的別太扼腕，5月7日中午12點家樂福線上購物將再度開賣...

《軒轅劍柒》遊戲畫面再曝光！可隨時間流逝改變光影效果了

繼日前公布《軒轅劍柒》首波實機影片後，大宇資訊稍早再度釋出遊戲中各個場景展示影片，呈現遊戲中隨著時間流逝所改變光影效果，以及遊戲場景所呈現自然情境。

微軟將以每月更新形式 揭曉更多Xbox Series X相關消息

除了確定將在美國東岸時間5月7日上午11點公布在Xbox Series X發行遊戲內容，並且預計展示實際遊玩畫面，微軟稍早更確認將會以每月更新的「Xbox 20/20」節目形式，逐步揭曉Xbox Series X相關消息與遊戲新作動態。

任天堂取消原訂6月的線上直播？將由微軟、Sony博取版面

在微軟、Sony接下來準備公佈更多有關新款次世代電玩主機，以及新作消息情況下，任天堂卻傳出將取消預計在原本E3 2020展期間對外舉辦線上直播發表會，其中因素可能與任天堂本身遊戲作品開發進度延後有關。

EA Play Live 2020活動 確定將於6月11以直播呈現

美商藝電 (EA)稍早確定將在美國西岸時間6月11日下午4點 (台灣時間6月12日早上7點)舉辦線上形式的EA Play Live 2020活動，預計透過官網進行直播。

藉由機器學習與電腦視覺 Sony讓虛擬實境手勢操作更自然

Sony過去雖然未針對PlayStation VR打造可識別手指動作的控制器，但從不少申請專利顯示Sony確實對於以手部進行自然互動的操作模式感興趣。而在稍早公布技術論文中，則是呈現藉由電腦視覺、機器學習等方式實現更精準的手勢識別效果，藉此讓使用者能在虛擬實境環境中進行更細膩的互動操作體驗。

Google Stadia將可在Android TV提供4K HDR 5.1聲道串流遊玩效果

Google預計在5月間於Stadia服務增加更多遊戲陣容，同時也準備在近期釋出2.16版本更新，其中包含對應Android TV版本內容。就9to5Google網站從相關APK內容拆解發現，在Stadia 2.16版本更新將會追加4K HDR串流顯示效果，以及5.1聲道輸出，同時也會加入支援Android TV。

家樂福Switch組合上午瘋搶 開賣5分鐘後中和店完售

受到新冠肺炎疫情影響，宅經濟正夯。家樂福量販店今(6)日上午10點開賣SAMSUNG三星55吋UHD電視，搭配一套Switch及健身環，促銷價為38680，今天上午10點一到，引來網友準時整點瘋搶。家樂福上(4)月開賣SWITCH與健身環組合，一度造成瘋搶大缺貨。

VALENTINO、MJ官方授權開發 幫「動森」島民換衣服囉！

任天堂（Nintendo）推出的遊戲《集合啦！動物森友會》（簡稱動森）熱潮持續延燒，許多玩家玩到變成專家，在遊戲的世界裡...

熱門新聞

今早iPhone、iPad使用App瘋狂閃退？ 災情原因曝光

LINE推出「LINE社群」 5月13日起試營運

動物森友會歐美玩家討論雜草 Facebook官方誤當大麻交易

離開地球拍片！湯姆・克魯斯攜手NASA拍攝首部太空電影

在《動物森友會》穿LV、參加銀行徵才？想進虛擬遊戲搶曝光，小心3地雷

「LINE社群」新功能將推出 可設管理員、最多5千人群聊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。