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離開地球拍片！湯姆・克魯斯攜手NASA拍攝首部太空電影

聯合新聞網 / INSIDE
湯姆克魯斯。美聯社
湯姆克魯斯。美聯社

根據美國太空總署署長布萊登斯汀的說法，這部電影將在國際太空站上進行！

湯姆・克魯斯要離開地球拍片，這回真的是征服宇宙了！

根據 Deadline 報導湯姆・克魯斯可能攜手 NASA 拍片，報導指出，湯姆・克魯斯正在與 NASA 、馬斯克旗下太空公司 SpaceX 合作拍攝，NASA 和 SpaceX 尚未進行回應，不過美國國家航空暨太空總署署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）稍早在推特上發文表示，NASA 非常興奮能和湯姆・克魯斯合作電影登上國際太空站，透過大眾媒體的傳播能夠讓更多工程師與科學家的野心成真。

在推文下方馬斯克也回覆推文表示「應該會相當有趣！」

湯姆・克魯斯在電影中令人印象深刻的特技，在 2015 年的《不可能的任務：失控國度 》(Mission: Impossible – Rogue Nation)，緊抓 A400 軍用運輸機片段讓人讚嘆不已，不過很難想像到太空拍攝會是如何展現「特技」。

SpaceX 在 2 月宣布，將在 2021年底到 2022 年間，載四名私人付費旅客乘坐 SpaceX Falcon 9 火箭的飛龍 2 號（Crew Dragon） 太空船前往太空軌道，感受 NASA 太空人被運送到國際太空站的體驗，關於影片的細節尚未公布，但是根據布萊登斯汀的說法，這部電影將在國際太空站上進行！

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人 NASA 電影 SpaceX 馬斯克 湯姆克魯斯

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