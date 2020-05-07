藉由機器學習與電腦視覺 Sony讓虛擬實境手勢操作更自然

Sony過去雖然未針對PlayStation VR打造可識別手指動作的控制器，但從不少申請專利顯示Sony確實對於以手部進行自然互動的操作模式感興趣。而在稍早公布技術論文中，則是呈現藉由電腦視覺、機器學習等方式實現更精準的手勢識別效果，藉此讓使用者能在虛擬實境環境中進行更細膩的互動操作體驗。

相比現在所提出可識別操作手勢的控制模式，主要還是以各類感測元件，搭配訊號傳遞在虛擬實境環境內達成互動效果，但通常會隨著感測元件識別產生誤差，或是遭受外部環境光線等情況干擾，使得此類互動體驗往往不如預期。

而在Sony所提出原型設計中，則是透過62組獨立電極判斷更多手持控制器時的手勢表現，例如判斷手部握拳、手掌打開，或是特定手指張開等動作，甚至可以判斷手指實際位置。

此外，Sony更藉由過往光學追蹤所累積數據訓練系統學習，讓系統能進一步即時識別使用者當下操作手勢，並且能判斷自然操作互動方式，讓使用者能在虛擬實境環境與物件互動時，不會產生手勢動作誤判，或是呈現奇怪的姿勢。

藉由持續進行機器學習，Sony預期將能讓虛擬實境環境內的手勢操作互動變得更加自然、流順，同時也能讓使用者在虛擬實境環境內的互動更符合所見預期，而不會產生不自然或無法跟上視覺感受的操作落差。

此項技術論文是由日本索尼互動娛樂的有松和之與森秀树所提出，但不確定是否會應用在市場傳聞將伴隨PlayStation 5一同推出的PlayStation VR 2，或是應用在全新產品設計。

從影片內容顯示，Sony將此項控制器原型設計應用在HTC VIVE，因此也有可能針對不同虛擬實境頭戴裝置打造。

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