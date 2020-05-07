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EA Play Live 2020活動 確定將於6月11以直播呈現
美商藝電 (EA)稍早確定將在美國西岸時間6月11日下午4點 (台灣時間6月12日早上7點)舉辦線上形式的EA Play Live 2020活動，預計透過官網進行直播。
先前就已經藉由獨立活動與玩家直接溝通遊戲新作的美商藝電，在今年受到新型冠狀病毒疫情影響之下，使得旗下獨立活動EA Play也必須調整改以線上形式舉辦。
而此次對外確認實際舉辦時間之餘，美商藝電並未同步公布相關議程細節，或許是為了避免即將對外公布新作提前曝光，或是讓更多人對議程內容進行過多猜測。
除了美商藝電，包含微軟、Sony在內廠商也準備舉辦獨立活動，預計公布原本規劃在E3 2020期間揭曉內容，而包含2K Games、Activision、萬代南夢宮、Bethesda、暴雪娛樂、Bungie、CD PROJEKT、Digital Extremes、Private Division、Riot Games、Square Enix、Steam、華納遊戲在內遊戲廠商，則會透過預計在今年5月至8月間舉辦的Summer Game Fest與玩家溝通遊戲新作消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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