EA Play Live 2020活動 確定將於6月11以直播呈現

Sony過去雖然未針對PlayStation VR打造可識別手指動作的控制器，但從不少申請專利顯示Sony確實對於以手部進行自然互動的操作模式感興趣。而在稍早公布技術論文中，則是呈現藉由電腦視覺、機器學習等方式實現更精準的手勢識別效果，藉此讓使用者能在虛擬實境環境中進行更細膩的互動操作體驗。

2020-05-07 07:45