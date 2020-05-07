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任天堂取消原訂6月的線上直播？將由微軟、Sony博取版面

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟Sony接下來準備公佈更多有關新款次世代電玩主機，以及新作消息情況下，任天堂卻傳出將取消預計在原本E3 2020展期間對外舉辦線上直播發表會，其中因素可能與任天堂本身遊戲作品開發進度延後有關。

依照Eurogamer網站取得消息表示，任天堂原訂在6月間於E3 2020展期間進行的線上直播發表會，將面臨被取消情況，原因在於近期新型冠狀病毒疫情影響下，使得任天堂旗下遊戲作品開發進度落後，因此稍早已經向第三方遊戲業者告知取消線上直播發表會活動，預期讓第三方遊戲業者能透過其他發表活動，或是以獨立形式公布遊戲新作。

不過，任天堂實際上也很久未透過線上直播內容公布遊戲新作，尤其在今年疫情影響之下，任天堂在遊戲作品更新相對低調，上半年僅以新推出的《集合啦！動物森友會》，以及搭配推出的特別版Nintendo Switch主機作為主打，並未特別推出其他主打新作，甚至也證實今年內不會推出新款硬體裝置。

而原本有消息指稱任天堂計畫恢復線上直播內容介紹新作，但顯然在疫情影響旗下遊戲開發進度，使得任天堂決定取消舉辦線上直播，避免僅有第三方遊戲內容曝光，卻未見任天堂旗下遊戲內容的窘境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 疫情 動物森友會 任天堂 微軟 Sony

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