微軟將以每月更新形式 揭曉更多Xbox Series X相關消息

除了確定將在美國東岸時間5月7日上午11點公布在Xbox Series X發行遊戲內容，並且預計展示實際遊玩畫面，微軟稍早更確認將會以每月更新的「Xbox 20/20」節目形式，逐步揭曉Xbox Series X相關消息與遊戲新作動態。

而預計從美國東岸時間5月7日上午11點展開的第一集內容，則確定會以日前已經確認會登上Xbox Series X的《刺客教條：維京紀元》在內遊戲為主軸，進一步確認Xbox Series X預計帶來遊戲執行畫面效果，同時也能一窺微軟強調新主機預計加入的即時光影追跡效果表現。

至於微軟也再次強調包含Xbox Series X，以及由343 Industries團隊開發、由微軟遊戲工作室推行的《最後一戰：無限》都會在今年底推出。不過，微軟自然也不排除可能會因為其他因素調整上市時間，因此Xbox部門負責人Phil Spencer日前受訪時，曾透露遊戲內容有可能會因為疫情影響關係而延後推出。

另一方面，Sony預期也會在今年6月對外公布更多有關PlayStation 5的消息細節。但相比微軟，Sony似乎在PlayStation 5的訊息公布操作顯得保留許多，或許是希望在後期一次公布諸多消息，藉此讓玩家有更深刻印象。

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