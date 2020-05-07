《軒轅劍柒》遊戲畫面再曝光！可隨時間流逝改變光影效果了

繼日前公布《軒轅劍柒》首波實機影片後，大宇資訊稍早再度釋出遊戲中各個場景展示影片，呈現遊戲中隨著時間流逝所改變光影效果，以及遊戲場景所呈現自然情境。

《軒轅劍柒》目前是《軒轅劍》系列第十三部作品，並且由「軒轅劍之父」蔡明宏帶領開發，同時也是由大宇資訊旗下DOMO小組製作，藉由Unreal Engine 4遊戲引擎投入設計，並且透過CriWare音效引擎系統呈現5.1聲道，更以真實管弦樂錄製背景配樂，預期讓玩家能有更沉浸的遊戲情境感受。

除了先前透露將對應支援即時光影追跡效果，大宇資訊此次更展示可隨時間流逝所改變光影效果，以及呈現自然情境的遊戲場景設計，預計讓遊戲視覺效果更加真實。

而遊戲故事設定在中國西漢末年，描述留侯墓出土一片奇特竹簡，在連夜送交太史令後，卻發生離奇失火造成太史令滿門盡亡，而竹簡也不翼而飛。在滅門慘案發生十多年後，隱居世外的主角太史昭不經意捲入一場神秘事件，並且為了保護家人而決定找出一切事件根源。

《軒轅劍柒》預計2020年內推出，並且分別提供Steam、PlayStation 4等平台版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》