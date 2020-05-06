Google Stadia將可在Android TV提供4K HDR 5.1聲道串流遊玩效果

Google預計在5月間於Stadia服務增加更多遊戲陣容，同時也準備在近期釋出2.16版本更新，其中包含對應Android TV版本內容。就9to5Google網站從相關APK內容拆解發現，在Stadia 2.16版本更新將會追加4K HDR串流顯示效果，以及5.1聲道輸出，同時也會加入支援Android TV。

此外，在此次更新也會加入擷圖內容共享功能，讓使用者能將Stadia服務內的擷圖以網路連結方式分享給他人，或是張貼至各個線上社群網站，預期會採用類似Google Photos的內容連結分享模式。

而在遊戲遊玩過程，Google也將允許玩家透過文字進行線上聯繫，接下來也會開始在個人頁面加入成就列表，預期將同步改善Stadia線上頁面呈現內容，藉此吸引更多玩家加入Stadia Pro會員身分。

先前Google已經承諾將在今年讓Stadia服務收錄遊戲數量增加至少120款，但除了初期加入合作的Ubisoft在內遊戲廠商，以及Google本身投資或收購遊戲工作室提供內容，實際上仍有不少遊戲業者對於雲端串流服務所帶來效益有所質疑，使得Google在Stadia服務收錄遊戲增加速率明顯受到影響。

為了順利吸引更多遊戲內容進駐旗下Stadia雲端串流遊戲平台，Google稍早宣布與Unity攜手合作，預計透過Stadia Makers計畫增加Stadia服務收錄遊戲數量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》