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AMD攜手Oxide Games 提昇雲端串流遊戲繪圖技術

聯合新聞網 / 楊又肇

在Google 推出的雲端串流遊戲服務Stadia 扮演重要技術提供者之後，AMD稍早再度宣布與Oxide Games合作，預期藉由前者繪圖技術，以及後者針對雲端串流遊戲服務打造Nitrous遊戲引擎，讓雲端串流遊戲畫面渲染效率提昇，藉此讓雲端串流遊戲執行表現更為流暢。

AMD全球副總裁暨繪圖技術事業群總經理Scott Herkelman表示，我們深感自豪能夠突破技術疆界，提升遊戲體驗。隨著我們拓展玩家遊戲模式，Oxide也懷抱相同的熱忱，因此成為我們理想的合作夥伴，以聯手打造出符合玩家要求的高品質遊戲體驗。 

 

Oxide Games總裁Marc Meyer表示，Oxide的座右銘是為遊戲注入前所未有的視覺效果與遊戲體驗，為此我們特別開發出Nitrous Engine。而AMD對遊戲玩家的投入以及在開發最先進硬體方面的領導地位，能更完美襯托出Oxide致力於提供同樣卓越軟體的承諾。

  

在此之前，AMD也與Google合作，讓Stadia串流遊戲內容更加穩定，但有更多比例是Google藉由人工智慧運算，並且配合雲算節點分散各處，進而讓整體串流運算效率提昇，與此次AMD攜手Oxide Games的作法似乎仍有不同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD 串流遊戲

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