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Apple Watch 6再洩密S6處理器電力持久 睡眠追蹤、血氧儀或成真

香港01 / 記者鄧鴻至／報導
WatchOS不斷提供健康追蹤功能，或有機會預防精神異常爆發。圖／Apple
WatchOS不斷提供健康追蹤功能，或有機會預防精神異常爆發。圖／Apple

蘋果每年推出 Apple Watch 新穿戴裝備，幾可肯定於9月發表，早前多番傳言 Apple Watch Series 6 會加入多項健康相關功能，日前更有最新洩密事件引證這些傳聞：一名程式開發員兼科技YouTuber在社交媒體透露5項有關 Apple Watch 6 新功能，新處理器可實現睡眠追蹤、血液含氧儀甚至是特別的精神健康監察功能。

香港時間5月1日，一名以製作科技內容YouTuber ： Nikias Molina ，在Twitter上列出聲稱是Apple Watch Series 6（Apple Watch 6）的功能，並強調是「EXCLUSIVE」（獨家）「Leaks」（流出）等字眼，但未有交代從哪種途徑或來源取得消息。

Nikias Molina這次與以前的流傳吻合，例如早前預測包括Apple、Google推出新手機的Jon Prosser（iPhone SE爆料最準確者）也早於3月洩密中提及過以上功能，一直流傳睡眠追蹤，血氧儀等，早前已由Jon Prosser提及過，另外都有預測Apple Watch Series 6的血氧儀功能，提醒用家血液、肺部帶氧比例，出現過低血含氧量時Apple Watch會提醒用家甚至能自動發出求助或有助拯救生命。

Twitter用戶 Max Weinbach 及 EverythingApplePro等也曾經提及，Apple Watch Series 6起或可檢測到用家在驚恐和壓力下的心律不正，提示用家關注心理健康。而另外一些傳言早前也有流出指，新Apple Watch Series 6 提供更長電池壽命、加上下一代處理器S6、支援Wifi 6並提高防水性能，就是新處理器下能提供的功能，只是Nikias Molina在洩密中並未有詳細提及。

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文章授權轉載自《香港01》

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