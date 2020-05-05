Valve終究還是取消在macOS平台上發展虛擬實境內容

Valve稍早釋出公告，證實將取消在macOS平台繼續發展SteamVR，同時說明日後將會持續聚焦SteamVR在Windows與Linux平台上的發展，意味未來將不會在Mac硬體上推行任何虛擬實境內容。

在2017年舉辦的WWDC 2017活動上，蘋果說明將與Valve合作，預計讓SteamVR可在macOS平台上運作，同時也釋出Metal for VR在內API資源，同時也允許Mac裝置透過外接顯示卡盒，或是以轉接形式使用HTC VIVE或Oculus Rift在內虛擬實境頭戴裝置，甚至當時更針對開發者需求提供外接顯示卡盒硬體開發套件。

而在持續以beta形式測試macOS平台上的SteamVR情況下，Valve與蘋果後來似乎未有進一步合作，反而更加著重在Windows、Linux平台環境上的發展。而就相關統計數據顯示，目前僅約4%比例玩家使用macOS平台，顯示透過蘋果Mac硬體遊玩遊戲的玩家比例依然僅佔相當少數，而這其中會透過虛擬實境形式遊玩遊戲的比重顯然會更少。

因此，Valve此時宣布取消繼續在macOS平台上發展虛擬實境，並不會太意外。畢竟以遊戲開發環境來看，macOS平台所能使用資源確實比Windows平台明顯少了許多，甚至不像Linux平台採開放設計，因此吸引不少開放社群持續增加其應用資源。

另一方面，從實際遊玩使用人數方面來看，透過Mac裝置遊玩遊戲的人數確實也遠比Windows PC裝置少，而且有相當明顯差距，或許也是因為這個原因，使得Valve最終放棄在macOS平台繼續發展SteamVR。

這樣的結果，對於玩家或許不會帶來明顯影響，但是對於部分已經投入macOS平台研發虛擬實境內容的開發者，或許就會造成一定影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》