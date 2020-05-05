開發進度難配合？負責人強調Xbox Series X將如期在年底上市 遊戲則未必

如同Sony強調PlayStation 5將不受疫情影響，預計如期在年底聖誕節期間近市場銷售，微軟Xbox部門負責人Phil Spencer稍早接受美國CNBC電視台採訪時，同樣表示Xbox Series X將會順利在年底假期上市。不過，部分遊戲內容則可能仍會因為受到疫情影響延後推出。

由於新型冠狀病毒疫情影響，不少遊戲開發進度也因為疫情影響而延後，尤其部分需要大量人力協作完成的大型遊戲作品，可能因為疫情影響開發人員互動討論模式，同時也有部分情況因涉及內容保密，導致無法透過網路連線方式進行作業，因此造成不少遊戲內容開發進度緩慢。

因此，即便Phil Spencer說明目前Xbox Series X硬體開發進度順利，並且能在今年底進入市場銷售，但依然有可能面臨部分遊戲作品無法跟上新機上市時間。

而Phil Spencer並未直接點名哪些遊戲內容可能會無法順利配合Xbox Series X上市。

目前微軟確定將會在美國東岸時間5月7日上午11點展示以Xbox Series X硬體實際執行的遊戲畫面，預期也能確認屆時會有哪些遊戲作品登上Xbox Series X。

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