別再買了！網拍便宜的Switch遊戲序號這樣來的 可能遭任天堂永久封鎖

先前被提前曝光諸多遊戲畫面、操作介面與故事內容後,或許是考量避免玩家被大量爆雷,Sony與Naughty Dog稍早宣布原本將暫時無限期延後上市的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》,將會調整至今年6月19日正式推出。

2020-04-29 08:41