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別再買了！網拍便宜的Switch遊戲序號這樣來的 可能遭任天堂永久封鎖

聯合新聞網 / T客邦

最近隨著《集合啦！動物森友會》上市，任天堂 Switch 熱潮再起，有不少新手玩家購買主機後，開始尋找自己想玩的遊戲，但你若在網路拍賣或個人電商等非官方正規來源上，發現便宜的數位版 Switch 遊戲序號，請記得千千萬萬不要購買！

由於任天堂 Switch 遊戲售價，比起 PS4 跟 Xbox One 都來得高一些，所以近期有非常多的玩家，選擇透過拍賣平台或個人電商，購買任天堂 Switch 數位版遊戲序號，接著再到遊戲中的 eShop 進行兌換，藉此取得便宜的遊戲。

但是，以上看似相當平常消費的行為，其實卻暗藏著極大的安全風險，一不小心就能讓你賠掉整個任天堂帳號。

正所謂「便宜莫貪心」，這些在拍賣網站或個人電商上販售的數位版遊戲序號，很多都是經由「黑卡」購買得來。然而「黑卡」就是一般民眾不小心將卡號外流的信用卡，賣家透過「盜刷」這些黑卡取得遊戲序號後，立刻於拍賣網站上轉賣，售給找便宜遊戲的普通玩家，三兩下就能取得大量不義之財。

▲ 數位版遊戲免換卡匣，只要下載後就能玩，確實是非常方便，但也因此成為詐騙集團的利用工具。
▲ 數位版遊戲免換卡匣，只要下載後就能玩，確實是非常方便，但也因此成為詐騙集團的利用工具。

消費者不要以為取得遊戲序號後，就確實擁有了作品的完整所有權。事實上，這些黑卡一旦被發卡組織通報盜刷行為，其所進行過的交易將會完全無效。

在任天堂數位版遊戲上，玩家因惡質賣家盜刷信用卡所取得的遊戲序號，就會發卡組織的通報而遭到追朔，最終列入「官方黑名單」，當主機連上網路後，系統就會立刻拒絕玩家執行遊戲。

此外，由於任天堂對 Nintendo Account 制定了非常嚴格且「難以救濟」的管理政策，所以基本上只要玩家兌換過，經由黑卡所取得的數位版遊戲，最終幾乎都會換來「整個帳號遭到封鎖」且「無法存取任何功能」的悲慘命運。

▲ 在 PTT 上已經有許多鄉民反映，由於購買了來路不明的遊戲序號，導致整個任天堂帳號遭到官方封鎖。引用來源：PTT
▲ 在 PTT 上已經有許多鄉民反映，由於購買了來路不明的遊戲序號，導致整個任天堂帳號遭到官方封鎖。引用來源：PTT

總而言之，筆者在此提醒所有任天堂 Switch 主機玩家，如果想要入手數位版遊戲，請透過主機內建的各國 e-Shop 商店，刷卡或綁定 PayPal 後進行購買；若是你真的需要遊戲序號，例如贈送他人某套遊戲或幫人代購，請選擇合法、正版的來源，例如日本 Amazon 的任天堂商店，或者香港任天堂的網頁版 eShop。

假設你沒有信用卡，無法購買數位版遊戲，那最少還有實體卡匣能夠入手，以台灣市面上的狀況來說，實體片由於仿造有相當難度，所以理論上假貨十分罕見。

▲ 如果真的想透過入手序號方式兌換遊戲，建議直接上香港任天堂網頁進行購買，起碼合法性跟安全絕對有保障。
▲ 如果真的想透過入手序號方式兌換遊戲，建議直接上香港任天堂網頁進行購買，起碼合法性跟安全絕對有保障。

還有一點需要特別強調，雖然說這些從黑卡交易得來的序號，在拍賣平台上通常會以比較便宜的價格出售，但售價並非判斷遊戲合法與否的唯一標準，重點仍舊是「來源」。

換句話說，除了官方 e-Shop 與 Amazon 這類的大型電商之外，能不要於其他地方入手遊戲序號，就是保障自身的帳號安全跟權益的最佳方法。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 詐騙集團 PTT 香港 盜刷 Switch 動物森友會

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