微軟確定將在5月7日展示Xbox Series X遊戲實際執行效果

在Ubisoft確定預計年底推出的《刺客教條：維京紀元》將會登上Xbox Series X在內次世代主機平台後，微軟進一步確認將會在美國東部時間5月7日上午11點 (台灣時間5月7日晚間11點)舉辦Inside Xbox活動，預期將會公佈更多在Xbox Series X平台上執行的遊戲實際運作效果。

而除了《刺客教條：維京紀元》，估計微軟也會公佈更多旗下遊戲工作室所打造遊戲內容，以及這些遊戲在Xbox Series X上實際運作表現。

除此之外，微軟更確認不少遊戲將會加入支持Smart Delivery功能，讓玩家可以透過單次購買，並且在不同遊戲主機上遊玩，並且可自動判斷下載適用於Xbox Series X，或是Xbox One平台版本的遊戲內容。

同時，微軟先前已經公佈不少有關Xbox Series X相關硬體與功能細節，同時也有消息指稱微軟準備在5月初公佈代號Lockhart的Xbox Series S入門款遊戲主機，但是否會選在5月7日舉辦的Inside Xbox活動上公佈，暫時還無法確認。

另一方面，競爭對手PlayStation日前雖然已經對外公佈新款控制器外觀細節，但主機部分也可能會選擇在6月前後對外揭曉，是否會與微軟選在接近時間公佈更多細節，目前似乎尚未有更具體消息。

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