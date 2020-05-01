中國手遊難享充分營業自由 消保官籲慎選

中央社 / 新北1日電

新北市府法制局消費者保護官室今天提醒，如手機遊戲之原廠為中國大陸廠商，難以期待原廠享有充分的營業自由，並保障玩家的言論自由，消費者選擇手遊時應慎選適合的廠商。

新北市府消保官室今天發布新聞表示，因手機遊戲的一切程式及遊戲內容均為原廠開發商提供，台灣代理商就玩家提出的建議或反饋事項，大多只能以「回報原廠」方式回應，難以依中華民國法規據理力爭。

消保官建議消費者選擇手機遊戲時，應謹慎選擇適合的廠商，對理念不合的業者，可採取「拒玩」或「拒課金」的方式抵制。

消保官室表示，多款手機遊戲4月3日晚間11時30分後，無預警公告4月4日零時起暫停服務1日，遲至4月5日上午5時才恢復伺服器。經玩家查證，其實是配合中國國務院的「限娛令」所致。兩岸手遊玩家就政治及疫情話題留言怒罵後，遊戲公司祭出禁言、鎖帳號措施。

新聞稿指出，新北市龍成網路有限公司代理的「藍顏清夢」遊戲有116件申訴案，指摘遊戲體驗度不佳，業者控制言論涉及違憲。

新北市府消保官令龍成公司到府說明事件經過及善後方案。龍成公司表示，對無預警停止服務造成玩家不便深感抱歉，部分玩家間發生爭執而於遊戲內，公共頻道人身攻擊，維護遊戲秩序將聊天室關閉，並將部分引戰的詞彙陸續新增入屏蔽字詞清單。

消保官指出，「藍顏清夢」手遊提出所謂維護系統的藉口，實為原廠配合中國國務院「限娛令」所致。公司已提出補償方案，若玩家因此事件不想再玩，願以專案全額退費。玩家可向客服中心索取專案退款表申請。

消保官 國務院

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