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化身維京劫掠者 Ubisoft公開《刺客教條：維京紀元》具體細節

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早確認新作名稱就是《刺客教條：維京紀元》後，Ubisoft稍早進一步宣布遊戲將在2020年底上市，同時也確定新作時空背景將設定在英格蘭黑暗時代，並且讓玩家化身維京劫掠者、發展聚落、爭奪英格蘭控制權。

《刺客教條：維京紀元》將由曾經製作《刺客教條4：黑旗》、《刺客教條：起源》作品的Ubisoft蒙特婁工作室負責開發，將讓玩家扮演聽著戰鬥和榮耀故事長大的維京劫掠者埃沃爾，並且在殘酷的英格蘭黑暗時代展開冒險，同時能以各種新增的劫掠、發展聚落等特色與功能增加不同遊玩樂趣。

《刺客教條：維京紀元》創意總監Ashraf Ismail 表示：「我們迫不及待地想讓玩家體驗他們眼前這場驚奇的維京之旅。玩家將扮演身兼維京劫掠者及氏族領袖的埃沃爾，在爭奪英格蘭控制權的同時，面對建立新家園所引發的衝突。」

玩家可選擇使用男性或女性角色身分的埃沃爾進行遊戲，並且能使用自訂工具來客製化個人角色的毛髮、刺青、戰爭彩繪與裝備。

而在遊戲中的政治聯盟、戰鬥決策、對話選擇都會對《刺客教條：維京紀元》的世界產生影響，所以玩家必須做出明智選擇，以守護自己氏族的家園及未來。

由於公元九世紀無盡的戰亂與資源匱乏，因而被迫離開挪威的玩家除了將扮演埃沃爾，同時也將帶領氏族橫跨冰封的北海，踏上當時英格蘭王國動盪不安的土地。玩家必須為自己的氏族開創新未來，並且透過全新戰鬥系統，重現維京戰士的殘酷戰鬥風格，對抗超越既往種類繁多的各式敵人。

為了取得資源，玩家可以駕駛他們的長船劫掠選定地點，以獲得急需的財富與資源。

除了公佈遊戲細節，Ubisoft也公佈《刺客教條：維京紀元》黃金版、終極版、典藏版，以及Ubicollectibles產品。其中，預購《刺客教條：維京紀元》的玩家。將可在遊戲上市時獲得額外任務「狂戰士之道」，與傳說中的北歐狂戰士一起展開復仇任務。

  • 黃金版：包含遊戲主程式和 Season Pass。

  • 終極版：包含遊戲主程式、Season Pass，以及內含專屬自訂內容的「終極組合包 (含狂戰士裝備組合包、狂戰士聚落組合包和狂戰士長船組合包)」，外加一組可磨利和改良裝備的符文套組。

  • 典藏版：包含遊戲主程式、Season Pass、終極組合包、 由Ubicollectibles製作的埃沃爾與他的維京龍船精緻複製像 (高30公分)、典藏版外盒、一個有獨特圖案的 Steelbook鐵盒、一張有獨一無二編號的頂級收藏證明書、一尊附帶渡鴉和戰斧的埃沃爾維京雕像 (高5公分)、一套包含3張藝術圖卡的套組，以及遊戲原聲配樂精選輯。

而遊戲預計會在2020年底推出，預計在Xbox Series X、PlayStation 5、Xbox One、PlayStation 4、Windows PC (透過Epic Games Store和Ubisoft Store銷售)平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

挪威 Ubisoft

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