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SEGA啟用遊戲音樂品牌「SEGA music」 加強音樂與遊戲內容連結

聯合新聞網 / 楊又肇

SEGA稍早宣布啟用全新遊戲音樂品牌SEGA music」，首波發行內容為收錄所有PlayStation 4版《新櫻花大戰》全曲的「新櫻花大戰歌謠全集」，預計在4月29日開放銷售。

而成立「SEGA music」，SEGA方面表示希望能將旗下推出遊戲內容的音樂作品讓更多人體驗，進而能與遊戲內容產生更大連結。同時，「SEGA music」所採用標誌便是以數位聲波圖像呈現，同時也代表SEGA過去經典片頭音效對應聲波波型。

預計成為「SEGA music」服務首波發行內容的「新櫻花大戰歌謠全集」，其中將收錄全新主題曲「檄！帝国華撃団＜新章＞」，以及由遊戲中角色合唱的「奇跡の鐘 (太正二十九年版)」在內總計14首歌曲，並且將以雙CD形式包裝，所有歌曲均由《櫻花大戰》系列作曲家田中公平負責創作。

除了透過「SEGA music」服務銷售，「新櫻花大戰歌謠全集」也會同步在日本地區的Amazon Music Unlimited、Apple Music、Google Play Music與Spotify等數位串流音樂服務上架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 品牌 SEGA

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