任天堂確認16萬帳號被非法登入！Switch玩家自保必學3招

Switch玩家注意！早前任天堂才公布懷疑大量戶口被駭，而且就連任天堂員工都中招，4月24日任天堂就正式確認由今年4月起，已發現大量Nintendo Account被非法登入，至少16萬個戶口中招！

任天堂Nintendo早前宣布，發現大量Nintendo Account被非法登入，而且很大機會已盜用信用卡或PayPal資料，因此官方特別提醒現有用戶玩家注意。今次受影響的用戶多達約16萬個戶口，而且大都是舊有NNID（Nintendo Network ID）系統出事，亦即是早年為Wii U及3DS提供的網路服務帳號機制（早年Pokemon Go都可以選擇此登入方式），可以用來連動登入2015年才新增設的Nintendo Account（手機／Switch／電腦用的全新跨平台服務）。受非法登入的用戶，可能其名稱、生日、國家、地址及Email等資料已被洩露出去。

發現駭客利用NNID作非法登入的途徑，任天堂已宣佈取消了NNID登入Nintendo Account的功能，而且已重置了可能受到被駭戶口的密碼。不過任天堂指如果用家的NNID與Nintendo Account戶口登入密碼相同，很大機會連現時Nintendo Account內已連動的信用卡或PayPal資料同樣被洩露。如果用戶發現自己戶口多了不明的購買紀錄，就要快快向任天堂反映。

Switch玩家自保必做3招

1. 立刻更改新密碼

如果玩家已連了NNID（Nintendo Network ID），當然立刻切斷連結。另外，為保安全可以更改一個跟其他戶口不同的密碼以策安全。

2. 檢查自己戶口登入紀錄

玩家可以檢查自己的任天堂帳號（Nintendo Account）的登入記錄，最直接了解帳戶有沒有被駭入。

3. 信用卡兩步驗證

官方鼓勵玩家作設定「兩步驗證」（2 step Verification），減低信用卡被黑客成功盜用的風險。一般玩家在帳號使用信用卡支付時，只需輸入一組自設密碼。而設定「兩步驗證」後，輸入密碼的同時，要輸入手機 Google Authenticator app 的隨機 code，才能成功登入。透過「兩步驗證」，加強對信用卡資料的保障。

設定前要先在手機下載「Google Authenticator App」

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文章授權轉載自《香港01》