「小粉紅」出征Steam投訴國人自製遊戲辱華 Steam直接封鎖他們的IP

由國人製作的一款名為《 Coronavirus Attack （ 冠狀病毒大進擊 ） 》的遊戲日前於 Steam 上架，內容是講述會讓人類變成「自私殭屍」的病毒出現，從遊戲內容到名稱，再加上遊戲只要「64」元，都讓小粉紅大為跳腳，在STEAM上開闢了戰場。而兩天過去，Steam果然有了回應，他們封鎖了中國玩家IP，讓他們看不到這款遊戲。

《 Coronavirus Attack 》這款遊戲說明為：一個會導致人變成自私殭屍的病毒已經在整個國家擴散，帶原者紛紛逃離國境。 為了控制疫情，祕密實驗室創造出能消滅殭屍病毒的冠狀病毒與之對抗，你的目的就是避免自私殭屍病毒帶原者逃離並感染其他人，你必須盡可能地消滅帶原者並在帶原者發展出對應的免疫力之前清除他們。

不過，你從遊戲的畫面設計也可以看到有點似曾相識，再加上在遊戲解鎖時，會有「台灣不是中國」、「光復香港時代革命」、「釋放新疆」等等的解鎖成就，堪稱完全針對小粉紅而來。

再來看看遊戲的解鎖成就，完全是挑戰小粉紅的底線…

小粉紅紛紛開始向Steam進行投訴，並且也留下惡評。微博上更有專屬該遊戲的hashtag「#辱華遊戲被網友批無人類下線」。

似乎是他們的投訴有了反應，他們接下來發現，在Steam上搜尋不到這款遊戲了，以為是出征成功。

但是，現在各地的網友如果上Steam，還是可以正常看到這款遊戲的。真相大白：原來只是 Steam直接封鎖了他們的IP，讓他們看不到這款遊戲。目前這款遊戲有680筆以上的「大多好評」，呈現一片祥和的局面。

其實Steam這樣做也是為了他們好，讓他們不用犯了中國網路管制新法「不要跟外國人一起玩遊戲」的規定還翻牆出來玩。現在，這下就皆大歡喜了。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》