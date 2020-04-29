PS5首發遊戲之一？《地平線：期待黎明》以三部曲描述劇情推出續作

由Guerrilla Games製作，並且在PlayStation 4平台發行的《地平線：期待黎明 (Horizon Zero Dawn)》，預計將以三部曲形式推出續作，而接下來預計推出新作將可能成為PlayStation 5首波發行遊戲內容之一。

由於採開放世界架構，以及特殊鋼鐵生物世界觀設定，讓《地平線：期待黎明》推出後就累積不少遊玩人氣，甚至讓全球累積銷售套數超過1000萬套，後續更持續透過追加內容與對應PlayStation 4 Pro的畫質提昇更新吸引更多玩家遊玩。

而此次由VGC網站引述消息來源表示，目前Guerrilla Games已經投入續作內容開發，同時發行商索尼互動娛樂也準備以三部曲形式推出續作內容，預期延續《地平線：期待黎明》遊玩熱度，同時創造更大遊戲銷售表現，預期也能作為PlayStation 5平台代表新作。

從消息來源說法指出，《地平線：期待黎明》續作將會在開放世界遊玩體驗進一步強化，並且以更大規模遊玩內容讓玩家體驗，同時預期也會讓前作故事內容更加完整。但考量若接下會以三部曲形式呈現作品故事，預期將使《地平線：期待黎明》故事情節更為龐大。

另一方面，以過往PlayStation主機迭代更新時，通常會在新舊平台同時發行相同遊戲內容，以利銜接不同平台玩家遊玩需求，因此接下來預計推出的《地平線：期待黎明》新作，應該也會同時在PlayStation 4及PlayStation 5平台發行，甚至也可能將原本在PlayStation 4平台發行的《地平線：期待黎明》，以畫質強化形式移植至PlayStation 5。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》