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大量內容被提前爆雷？《最後生還者 二部曲》確定6月19日上市

聯合新聞網 / 楊又肇
《最後生還者 二部曲》
《最後生還者 二部曲》

先前被提前曝光諸多遊戲畫面、操作介面與故事內容後，或許是考量避免玩家被大量爆雷，Sony與Naughty Dog稍早宣布原本將暫時無限期延後上市的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，將會調整至今年6月19日正式推出。

另一方面，為了避免《最後生還者 二部曲》上市與其他遊戲產生對打局面，Sony同時也將原本預計在6月26日推出的《對馬戰鬼 (Ghost of Tsushima)》延後至7月17日上市。

至於是否因為先前被大量曝光遊戲內容，進而緊急調整遊戲上市時間，Sony與Naughty Dog並未特別說明，僅強調此次重新宣布遊戲上市時間，主要是隨著全球的分銷物流體制開始逐步緩和所做調整。

在此之前，疑似大量遊戲實際畫面、過場影片，以及包含操作選單介面與關鍵對白內容被散播至YouTube平台，甚至Reddit在內網站也開始出現與劇情相關貼文內容，使得Sony與Naughty Dog急忙設法撤下這些被提前曝光內容。

由於在Naughty Dog宣布無限期延後遊戲上市消息後，網路上很快地出現大量遊戲相關內容，有部分說法指稱是Naughty Dog內部測試人員不滿工作過量，同時獲得待遇不平等，進而將原本應該保密的贏係內容上傳至網路曝光。

《對馬戰鬼 (Ghost of Tsushima)》
《對馬戰鬼 (Ghost of Tsushima)》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony

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