大量內容被提前爆雷？《最後生還者 二部曲》確定6月19日上市

先前被提前曝光諸多遊戲畫面、操作介面與故事內容後,或許是考量避免玩家被大量爆雷,Sony與Naughty Dog稍早宣布原本將暫時無限期延後上市的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》,將會調整至今年6月19日正式推出。

另一方面,為了避免《最後生還者 二部曲》上市與其他遊戲產生對打局面,Sony同時也將原本預計在6月26日推出的《對馬戰鬼 (Ghost of Tsushima)》延後至7月17日上市。

至於是否因為先前被大量曝光遊戲內容,進而緊急調整遊戲上市時間,Sony與Naughty Dog並未特別說明,僅強調此次重新宣布遊戲上市時間,主要是隨著全球的分銷物流體制開始逐步緩和所做調整。

在此之前,疑似大量遊戲實際畫面、過場影片,以及包含操作選單介面與關鍵對白內容被散播至YouTube平台,甚至Reddit在內網站也開始出現與劇情相關貼文內容,使得Sony與Naughty Dog急忙設法撤下這些被提前曝光內容。

由於在Naughty Dog宣布無限期延後遊戲上市消息後,網路上很快地出現大量遊戲相關內容,有部分說法指稱是Naughty Dog內部測試人員不滿工作過量,同時獲得待遇不平等,進而將原本應該保密的贏係內容上傳至網路曝光。

《對馬戰鬼 (Ghost of Tsushima)》

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》