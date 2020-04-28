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由CD Projekt拆分 負責《電馭叛客 2077》銷售的遊戲發行商CDP申請破產
相關消息指稱，波蘭最早成立的遊戲發行商之一，同時也是由CD Projekt共同創辦人Marcin Iwiński與Michał Kiciński所創立的CDP，稍早已經在波蘭地區向法院提出破產保護申請，而原訂由CDP代理發行的《電馭叛客 2077》，預計轉由波蘭在地遊戲發行商Cenega接手。
CDP早期負責發行銷售CD Projekt旗下遊戲作品，後來在2014年成為完全獨立運作公司，雖然仍由CD Projekt持股，但實際營運已經不受CD Projekt管轄，不過雙方仍維持遊戲發行合作關係，例如CD Projekt預計推出的《電馭叛客 2077》，在波蘭地區就是由CDP負責銷售。
不過，今年陸續傳出裁員消息，並且在稍早確認向法院申請破產保護，顯然CDP在遊戲發行業務發展面臨不少困難。
而雖然CDP申請破產保護，並且將原定發行銷售的《電馭叛客 2077》相關業務轉由Cenega接手，同時全球地區銷售也並非透過CDP銷售管道，因此並不影響《電馭叛客 2077》實際上市。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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