Intel將推出同捆4款遊戲、2套專業軟體等內容的Core i處理器銷售方案

或許是為了吸引更多玩家選購，Intel預計推出一項名為「Accelerate Your Game」的處理器同捆銷售活動，將可讓玩家在9月30日前購買Intel第9代Core i5以上等級處理器，即可獲得4款遊戲及2款專業工具軟體，另外還包含《戰車世界》與《The Cycle》兩款線上遊戲付費包，以及EA旗下Origin Access訂閱服務一個月使用方案。

目前還無法確認Intel預計何時對外公布此項促銷方案，同時也尚未確認是否有地區限制，以及是否僅適用於以零售銷售的桌機版處理器，或是可讓套裝桌機、筆電產品也能參與。

在「Accelerate Your Game」活動中，Intel將提供《最後一戰：星環戰役2》、《我是魔王：地城守護者3》、《刺客任務2》與《戰爭機器：戰術小隊》在內4款遊戲，以及包含《戰車世界》與《The Cycle》兩款線上遊戲付費下載包，以及EA旗下Origin Access訂閱服務一個月使用方案。

而另外提供的兩款專業軟體，則是由Corel推出的會聲會影專業版2019，以及適合新手使用的繪畫軟體Painters Essentials 7。

同捆加贈的軟體將會透過網站線上兌換，並且透過下載安裝使用，兌換期限則到今年10月31日。

除了Intel，包含NVIDIA、AMD過去也都曾藉由額外同捆加贈遊戲刺激玩家市場購買特定顯示卡，但相比Intel此次提供加贈內容，則相對較少。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》