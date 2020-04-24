《動物森友會》終於讓中國玩家意識到 原來他們喜歡的遊戲從來沒有合法過

最近這段時間，中國有很多Switch主機玩家心中經歷了一段五味雜陳的起伏。首先是動物森友會的爆紅，讓他們感覺相當受到歡迎，然後再來就是動物森友會在中國電商被下架，就算用「猛男撿樹枝」當關鍵字都找不到，然後一夜之間直播沒了、微博話題沒了、彷彿動物森友會從來沒紅過。

雖然說這樣的情況也不是沒有發生過，所以已經有動物森友會的玩家，還是低調的繼續玩，管好他們的大頭菜。

不過，昨天有大批的動物森友會玩家發現，自己的Switch主機無法連網，這就麻煩了。自己的島真的成為了孤島。玩家訴苦無門，只能集體跑到北京聯通電信的微博下面投訴。

然後歷經一夜之間，突然動森的微博話題恢復正常，淘寶上也能搜出動森關鍵詞的結果了。一時間恍若做夢，但總算回到了「正軌」。

不過，總有一些中國玩家，在這個過程中感覺有什麼不太對勁，內心的某些觀念受到了衝擊：「我只想靜靜地玩一個人畜無害的遊戲，為什麼還會遇到這種事？」

《動物森友會》在中國從來沒有合法存在過

由於中國的遊戲要上架都需要審查，而動物森友會在中國不知道是還沒送審或是有其他因素，並沒有審查過，因此是不能上架販賣的。

但是這個遊戲這麼紅，難道網友不能夠透過Switch上網買數位版來玩嗎？

答案是不行，因為中國的Switch也是「特規版」的，被中國玩家稱為「國行版」，買來的主機稱為國行NS主機。這個主機是針對中國的環境所設定，價格與海外版本差不多，但是你不該買、不該看到的東西，通通都看不到。線上商城可以買到的遊戲，要比海外版本少的非常多。

也因此，真正的玩家都跑去上網買水貨主機、水貨遊戲，講的難聽一點甚至可以說是走私的遊戲，才能夠玩到自己真正想玩的遊戲。

大多數的中國動物森友會玩家，都是透過這樣的方式玩上手的。

不過，事實上這只是中國當局對這群玩家睜一隻眼閉一隻眼的結果。不過，這些玩家因為用這種方式玩到很多遊戲，久而久之，就覺得理所當然。也忘了，其實自己玩的遊戲，在中國從來就沒有合法過。

在這裡必須將中國的玩家分成兩部分，第一種是曾經歷經過先前那種什麼都被禁、什麼都玩不到的時刻的老玩家。另一種則是年輕的一代，他們覺得玩水貨遊戲如吃飯喝水一樣天經地義，以至於甚至不會將其視為灰色地帶，也不覺得自己處在灰色地帶裡。

因此，這時就有了有趣的現象，就是有不少中國玩家不覺得淘寶上賣的遊戲屬於「走私」遊戲。在他們眼中，在淘寶買水貨主機遊戲，和在應用商店裡下載遊戲是沒有區別的。

而且這衍生出更多的現象，就是這群玩家中甚至有不少人對合法的國行NS主機有種恨意。不但會唱衰國行NS、諷刺國行玩家外，還會把一些推薦國行NS的活動稱為「害人」。等於是一種水貨玩家對於玩合法玩家的歧視現象。

這種玩家之所以有這種心態，是因為他們把國行NS和水貨NS放在同一個基礎下對比，然後得出國行NS完全沒法要，任何推薦國行的人都是「黑心」的結論。

這種心態非常微妙，他們認為自己已經得到了正常的遊戲環境—但實際上他們沒得到，這種正常架設在非常不穩定的前提下，隨時有可能像前段時間的動森這樣幻滅。而他們已經逐漸忘了這種不穩定性，或是拒絕承認，或是壓根不知道。

因為現在中國的遊戲主機環境，已經比過去好太多了，以至於新一代玩家覺得，水貨遊戲機+水貨遊戲，「外服平台+外服遊戲」已經是一種非常成熟且自然的做法，以至於對所處的灰色地帶渾然不覺。

直到動森事件，把所有玩家一次打回灰色。

很多中國玩家才明白，你覺得玩動物森友會是合法的，但從一開始，它在中國國內就沒合法過。有些玩家或許知道這件事，但是會想「現在已經不至於這樣了」、動森裡面沒有什麼不能玩的內容，但其實現實一直這樣。

老玩家希望且玩且珍惜，但新玩家個個都是戰狼

同樣的狀況，也可以反映在前幾天我們報導過的「《碧藍幻想》中國公會團內戰NGA論壇事件」上，一群有中國公會團打不贏台灣玩家的「中國武漢肺炎」騎空團，回去中國自家的NGA論壇發帖求援，要大家碰到台灣的玩家就往死裡打，但是卻被自家NGA論壇管理者刪帖。

當時那群中國公會團的團員就火了，覺得論壇有台灣人臥底。

NGA論壇的官方就出來說明了，表示實在是中國公會團發的那些文「很危險」。然後這些人就更火了，我們愛家愛國竟然被你說成危險，你NGA論壇到底是何居心？

從這裡你也看得出來，其實論壇管理方是明白所謂「危險」的理由的，但是這群公會團的年輕玩家則是根本不知道什麼叫危險，不明白什麼叫灰色地帶。他們覺得翻牆跑到外面玩遊戲是理所當然的，所以對他們而言，他們覺得這是自己玩遊戲的「自由」。

但是論壇版主是瞭解所謂的自由根本只是一條官方睜一隻眼閉一隻眼之下的夾縫。玩家跑去國外伺服器玩，應該玩得時候要低調，且玩且珍惜。

因此，這時應該要再次提到中國在本月祭出的「史上最扯遊戲禁令」，禁止中國遊戲開設全球伺服器，亦即中國玩家不得與外國人同服，且中國遊戲不得開設外國人可加入的伺服器，也不可與外國人有任何對話上的交流，若有則應馬上刪除此功能。

同樣的，如果你跑到外國的伺服器去玩的話，這是原本先前就已經禁止的範圍，就不用再提。

中國官方不會沒事突然發佈一個奇怪的禁令，而且既然頒佈了就一定會在一段時間之內，找些遊戲來殺雞儆猴，開刀立威一下。因此，NGA論壇的版主其實是有察覺到這件事的。可惜他還是不敵網友撻伐的大旗而犧牲了。

而同時這些新一代玩家還繼續在許多國外遊戲論壇上繼續當他們的戰狼，卻依然不知道，自己玩著自己喜歡的遊戲這件事，其實從來都沒有合法過。

本文部分內容參考自這篇文章：部分遊戲玩家失去了危機感

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》