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傳微軟將在5月揭曉代號「Lockhart」的Xbox Series S入門款遊戲主機
相關消息指稱，微軟將可能在5月間揭曉另一款代號「Lockhart」、預期正式名稱為Xbox Series S的新款入門機種，藉此作為Xbox Series X之外的入門選擇。
微軟代號「Lockhart」的新機在先前就有不少傳聞，而預期正式名稱就是Xbox Series S，與代號「Scarlett」的Xbox Series X相比，Xbox Series S整體運算效能可能落在4 TFlops，跟Xbox Series X對應12 TFlops效能顯然有不少差距。
不過，跟Xbox Series X鎖定更流暢、更高解析度的遊玩體驗，或許Xbox Series S定位是在可執行多數遊戲，同時可透過雲端串流方式進行遊玩的入門機種，甚至Xbox Series S也有可能比照先前推出的Xbox One S額外提供無光碟機版本，讓使用者能更聚焦在數位下載或串流遊玩的遊戲內容。
而就相關消息指稱，Xbox Series S預期也會採用AMD Zen 2架構打造客製化CPU，並且搭配以RDNA 2的GPU設計，其中也支援Ray Tracing即時光影追跡效果，同時支援GDDR6顯示記憶體與SSD儲存元件，本身也支援Xbox Velocity架構設計，讓使用者能更快恢復上次遊玩狀態，因此在整體遊玩體驗與Xbox Series X不會有太大差異，只是在整體效能有所落差。
相比Sony預期僅會推出一款PlayStation 5，微軟將會透過兩款主機鎖定不同用戶族群，維持過往兩種規格發展策略。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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